コマースの未来を追求するMedia「Commerce Hack」、リアルタイム参加1,000名を突破！

W２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）が運営する映像メディア 「Commerce Hack」 の累計視聴申込数が、2025年9月末時点で1,000名を突破したことをお知らせします。各回で“現場にそのまま持ち帰れる”実務ノウハウをライブ形式で提供し、EC・リテール企業様に向けて多様なコンテンツを毎月配信してきた取り組みが支持を集め、多くの視聴者から高い評価をいただいています。

「Commerceの常識をHackして、未来の顧客体験を想像する」ことを目指して、2024年10月に始動しました。以降、毎月1本の定期配信を基本に、Commerceの最新事例や、AIやデータなどの技術を“体験”へ創造する実装知を、届けてきました。開始から約1年で累計視聴申込1,000名を突破し、メディアとしての支持と信頼を着実に拡大しています。

今後も、月次の定期配信を軸に、Commerce業界の成果に直結するシリーズ企画を強化していきます。

EC・リテール向けメディア「Commerce Hack」とは？

「Commerce Hack」は、commerceの常識をhackして、未来の顧客体験を創造することを目指すEC・リテール向けメディアです。メーカーや小売業、EC支援企業の重役の皆様をお招きして、企業戦略や成功体験の共有を通じて、参加者全員に従来の商業の枠を超えた斬新なアイデアや視点を提供することを目指します。

※W２が考える「hack」とは、従来のやり方や固定概念を打破し、新しい発想や革新的なアプローチを取り入れることを意味します。

EC・リテール向けメディア「Commerce Hack」のサイトはこちら(https://www.w2solution.co.jp/enterprise/)

毎月配信予定の本企画では、各回異なる企業が登壇し、通常は公開されない"裏話"や"本音"に触れながら、革新的な戦略の背景、直面した課題、そして予想外の成果について赤裸々に語っていただきます。

W２株式会社について

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、事業形態に合わせた4種のプロダクトやメディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社

TEL：03-5148-9633





