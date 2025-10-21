アイスリーデザイン、エンジニアリング文化と働き方の手引書「Engineering Handbook」を公開

株式会社アイスリーデザイン

株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝 陽一郎）は、社内で培われてきたエンジニアリング文化・働き方・価値観を体系化したハンドブック「i3DESIGN Engineering Handbook」を公開いたしました。

本ハンドブックは、アイスリーデザインのエンジニアが大切にしている価値観や働き方、技術的な実践内容をまとめたもので、社内外のステークホルダーに向けて、当社のエンジニアリングに対する考え方を共有することを目的としています。

■公開の背景

アイスリーデザインは、ここ数年でチームの人数やプロジェクトの規模が大きく変化し、組織としての成長期を迎えています。

組織の拡大に伴い、チームがより自律的に動けるようになる一方で、同じ方向を向くための共通の基盤がこれまで以上に重要になってきました。

そこで私たちは、「なぜこう考え、どう行動するのか」という共通の考え方を明確にするために、その指針をハンドブックという形で言葉にまとめました。

■ハンドブックの概要

本ハンドブックでは、アイスリーデザインのエンジニアリングに関する思想や価値観、実践内容、成長支援の仕組みを体系的にまとめています。静的な規範書ではなく、「常に見直し・改善を重ねるドキュメント」として位置づけ、組織とともに進化し続けることを前提に随時アップデートを行っていく予定です。

■ハンドブックの構成

本ハンドブックは、以下の章立てで構成されています。

- 概要- - Vision、 Mission、 Value- - Our Engineering Culture（姿勢・行動指針・価値観）- How We Work- - プロジェクトの進め方- - 共通して重視すること- - 活用する仕組み- Engineering Practices- - CI/CD・IaC- - アプリケーション構成- - Observability- - セキュリティ・プライバシー- - AI活用- Growth & Career- - 成長の考え方（守破離）- - 知識共有- - 多様なキャリアパス- - 成長を支える仕組み- For Candidates- - 私たちが歓迎する人- - 私たちが提供する環境- - メッセージ

■このハンドブックをおすすめしたい方

- ソフトウェアエンジニア、開発責任者、プロジェクトマネージャー- 技術者採用や育成を担当する人事・採用担当者- 組織文化づくりやエンジニアリングマネジメントに関心のある方

アイスリーデザインでは、 「エンジニアがどんな価値観で働き、どのような技術観を持っているのか」を明確に示すことで、採用時のミスマッチを減らし、社員・外部パートナー・顧客など社内外のステークホルダーに対して、当社のカルチャーや思想を透明に共有することを目指しています。

会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp





