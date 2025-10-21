ワンメディア、ロッテ新商品「THE DAY」のTikTok Shop販売を支援。TikTok Shop内の飲料で週間流通取引総額ランキング1位を記録

ワンメディア株式会社

ワンメディア株式会社（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：明石ガクト、以下、ワンメディア）は、「TikTok Shop」支援サービスの一環として、株式会社ロッテ（東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹、以下 ロッテ）が展開するナチュラルミネラルウォーター・スパークリングウォーター「THE DAY」（※1）のプロモーションを、クリエイティブパートナーのTaiTan氏とともに手掛けました。特にTikTok Shopでの販売支援においては、ショート動画の企画・制作から販売までをワンストップで実施し、TikTok Shop内の飲料において、週間流通取引総額ランキング1位（※2）を記録しました。





※1：「THE DAY」における商品コンセプトは株式会社ロッテのプレスリリース（下記リンク）をご確認ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002504.000002360.html



※2：ワンメディア調べ（算定基準は「THE DAY」ブランド全体の実績：ナチュラルミネラルウォーター／スパークリングウォーター合算）、対象期間：2025年10月1日～7日

ワンメディアは2025年8月、TikTok Shopの公式パートナープログラム「TikTok Shop Partner（TSP）」の認定資格を取得し、ショッピング動画領域における支援サービスを開始しました。その第一弾として、ロッテのミネラルウォーター「THE DAY」におけるTikTok Shop販売支援を実施。発売初日の10月1日（水）～7日（火）までの期間においてTikTok Shopで販売される飲料において流通取引総額1位（※2）を記録するなどTikTokをはじめとするSNS上で高い反響となりました。

ワンメディアはクリエイターによるアフィリエイトを含むショッピング動画の活用と、TikTok Shop限定のオリジナルセット商品の企画・設計を担当。また、AmazonなどのECチャネルの構築から、倉庫・発送などの物流オペレーションまでを一貫して対応。企画・制作・販売・配送をシームレスにつなぐ体制により、ブランドのEC展開を包括的に支援しています。

・「THE DAY」TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@lotte_theday

■販売商品

THE DAY＜ナチュラルミネラルウォーター＞

480ml・24本入り

3,888円（税込）

THE DAY＜スパークリングウォーター＞

500ml・24本入り

3,888円（税込）

THE DAY＜ナチュラルミネラルウォーター/スパークリングウォーター＞オリジナルTシャツセット

※TikTok Shop限定

10,700円（税込）

■TikTok Shop最新トレンドと成功事例を学べる実践型ウェビナー開催

ショート動画領域での豊富な実績とTikTok Shopに関する知見をもとに、「TikTok Shop」のオンラインセミナーを開催いたします。ワンメディアが支援した「THE DAY」事例をはじめ、TikTok Shopの成功要因をリアルに解説します。

オンラインセミナーへのお申し込みはこちら :https://www.onemedia.jp/seminar/tiktokshopウェビナー詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/29334/table/171_1_3c6360c14bd1cbc50e5af4e315435fdf.jpg?v=202510211056 ]

ワンメディアのTikTok Shop支援について

ワンメディアは、TikTok Shop公式パートナー（TSP）として、ショート動画の制作から配信設計、Shop機能との連動までを一気通貫で支援しています。これまでに培ってきた2,000本以上のショート動画制作と累計18億回再生を超える実績を活かし、“買いたくなる”体験設計を構築します。

本サービスにおいてライブコマースなど“動画×購買”の新たな体験設計を開拓しながら、ショート動画を軸とした購買行動の最大化に挑戦、さらにショート動画を起点とした購買体験の最大化と、クリエイターとのアフィリエイト連携による拡散施策を通じて、ブランドの新しい成長モデルを創出していきます。

TSP(TikTok Shop Partner)認定/「TikTok Shop」支援サービスローンチリリース：

https://www.onemedia.jp/column/tiktokshop_202508

ワンメディア株式会社について

ワンメディアは「メディアを通してムーブメントを起こす」をミッションに、SNSで活躍するクリエイターとコラボレーションし、幅広いジャンルの企業様のTikTokやYouTubeをはじめとしたショート動画事業を手掛けています。2023年から3年連続でTikTok広告賞を受賞。2025年にはグランプリ受賞に加え、全5部門において合計6作品がノミネート。

・本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5丁目19-9 広尾ONビル7F

・代表取締役 CEO：明石ガクト

・公式サイト：https://www.onemedia.jp/

・お問い合わせはこちらから：https://www.onemedia.jp/contact