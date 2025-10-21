写真測量の常識を変える！i-Construction2.0対応のドローン自動写真測量サービス実演会を新宿で開催

多忙な現場の「働き方改革」に本気で向き合う建設会社様へ

株式会社FLIGHTS（本社：東京都渋谷区 代表取締役：峠下 周平）は、東京都新宿区にて株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：小川 行洋）様のご協力のもと「i-Construction2.0対応 ドローン自動写真測量サービス 実演会」を開催します。

測量作業の時間を大幅に短縮し、人手不足が深刻な建設現場に革命をもたらす新製品を間近でご覧いただける機会となりますので、ぜひお越しください。

開催概要

■日時 2025年11月28日(金) 14：00～15：30（受付開始13：30～）

■会場 TKP新宿カンファレンスセンター カンファレンスルーム6E（施設公式サイト(https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-shinjuku/room_detail/2284/)）

〒160-0023 東京都 新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル 6階

■参加費 無料（事前申込制）

■お申込みフォーム：こちらからお申し込みください(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepyIIjVz84JHML2luEZPi4BKidUe_XiJH15V0O7rEUPAS_4A/viewform)

※駐車場はございません。公共交通機関等をご利用ください。

実演会内容

DJI DOCS 3 + DJI Matrice 4Dシリーズ

本サービスは、DJI Dock 3（ドローンの自動運用・充電ステーション）と、FLIGHTSが独自開発したソフトウェアを組み合わせることで、以下のプロセスを完全自動化します。

- 遠隔地からのドローン飛行- クラウドへのデータアップロード- データ処理・解析

これにより、現場でのドローン操作やデータ回収、PCでの解析といった作業が不要となり、測量業務の省人化・効率化を強力に推進します。

当日は、実際に遠隔地で行うドローン飛行を通じて、これらの機能と運用イメージを分かりやすくご紹介します。

このような方におすすめ

開催の背景

■ご紹介する機体- DJI Dock 3- DJI Matrice 4Dシリーズ- DJI Matrice 400- 最新のDJI産業ドローンおよび関連機器に興味がある方- 測量のDX・i-Construction2.0を推進したい方- 現場の省人化・自動化を実現したい方- 同一現場を高頻度で測量したい方- 遠隔地からのドローン運用に関心がある方- 新しい自動化ソフトウェアを体験したい方- 建設テックを取材したいメディア関係者様

現在、多くの建設現場では、以下のような課題が顕在化しています：

- 測量担当者の人材不足- 現場作業の属人化- 過酷な労働環境

本イベントは、こうした課題をテクノロジーで根本から変える第一歩として企画されました。

「効率化」はもちろん、自動化による「人に依存しない現場づくり」へのヒントをお持ち帰りいただけます。

主催・協力

主催：株式会社FLIGHTS

協力：株式会社システムファイブ

参加申込みはこちらから

今すぐ申し込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepyIIjVz84JHML2luEZPi4BKidUe_XiJH15V0O7rEUPAS_4A/viewform先着、定員に達し次第締切株式会社FLIGHTS

建設業界における専門的な計測業務を主な対象とし、ドローン等の技術を用いて「計測業務の効率化」と「計測成果のデジタル化」を推進するテクノロジースタートアップです。大手の建設コンサルタントや航空測量会社での事業開発や研究開発の経験を積んだメンバーを中心に、既存業務の内容や役割、計測手法や成果に求められる要件、関連する法規制等を熟知した上で開発を行うことを特徴としています。 主要な事業として測量業務向けLiDAR「FLIGHTS SCAN」や橋梁点検向けソフトウェア「FLIGHTS CONTROL」を開発、提供しています。

公式HP：https://flightsinc.jp/



