シリーズ累計1200万個突破！(※1)時短洗濯槽クリーナー「カビトルネード」【ミキティに会える！】お掃除お悩みトルネードキャンペーンでイベントにご招待。

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)が展開する、手軽に使えて効果が目に見えて実感できる(※2)洗濯槽クリーナー「カビトルネード」は、レシート応募でブランドアンバサダーである藤本美貴さんが登壇するイベントに参加できる権利が抽選で当たるキャンペーン【掃除して当てよう カビも悩みもトルネードキャンペーン 第二弾】を10月21日(火)より開催いたします。

また、藤本美貴さんとのコラボYouTube動画第二弾も10月21日(火)に公開いたします。

■カビトルネード 特設サイト：https://tornado-labo.jp/kabitornado/cp25/

2018年6月に発売を開始し、2025年9月にはシリーズ累計販売個数1,200万個を突破(※1)した「カビトルネード」。今年6月にカビトルネードアンバサダーに藤本美貴さんを起用後、販売店舗数は110％増(※3)となりました。

アンバサダーに就任した藤本美貴さんは、「カビトルネードは使いやすいので忙しい方々にぜひ使ってほしい。プロがオススメしている点がとても素敵。」と語ってくれています。

これからの年末大掃除シーズンに向けて、10月21日(火)より【掃除して当てよう カビも悩みもトルネードキャンペーン 第二弾】を開催。抽選で50名様を藤本美貴さんに会えるイベントへご招待します。イベントでは、藤本さんと一緒に掃除について学べる企画等を実施予定。その他、選べるハウスクリーニング賞などの豪華賞品を合計100名様に抽選でプレゼント。

さらに、10月21日(火)よりカビトルネード×藤本美貴さんの動画を公開。ビバホーム豊洲店にて、藤本さんが便利グッズを爆買い。藤本さんのリアルな買い物の様子も紹介されていて、参考になること間違いなしです。カビトルネードを、大家族のあの方にも購入するシーンも！

面倒な年末大掃除も進んでやりたくなるようなキャンペーンや動画となっております。

【藤本美貴さんインタビュー】

Q.カビトルネードはどんな方にオススメしたいですか？

A.洗濯槽クリーナーを使ったことがない方は、どれだけ汚れていたんだろう…と楽しみに使ってほしいですね！笑

カビトルネードは、パパでもうちの長男(中2)でも頼めば使えるくらい簡単！

ママの仕事じゃなくてみんなの仕事なので(笑)裏の説明が読めれば誰でも使えるぐらい簡単なのでぜひ使って欲しいですね！

Q.カビトルネードはいつ使用するのがおすすめですか？

カビは梅雨時期に増えがちなイメージがありますが、暑さが落ち着いた今の気温・湿度は秋カビも発生しやすいので、1年間を通して定期的に使うべきだなと思います！

【掃除して当てよう！カビも悩みもトルネードキャンペーン】

■応募期間・レシート(購入明細書)有効期間：2025年10月21日(火)～12月31日(水)

■応募方法：キャンペーン期間中、対象商品を店舗で購入したレシートまたはECサイトで購入した購入明細書(納品書・領収書・請求書・購入履歴のスクリーンショットなど)でLINEより応募。

■対象商品：カビトルネード 洗濯槽クリーナー縦/ドラム・カビトルネードダイナマイトバブル 排水ホースクリーナー

■当選賞品/人数：合計100名

A賞：ミキティに会えるイベント参加権 50名様

※2026年2～3月頃、関東近郊実施予定

B賞：選べるハウスクリーニング 10名様

C賞：カビトルネード 浴室用カビ取りジェル 40名様

■当選発表：2025年1月下旬～2月上旬予定

※結果発表は当選者へのDM、商品の発送をもってかえさせていただきます。

※キャンペーン応募期間中のご購入レシートが必要です。 ※ECサイトでのご購入は購入明細書(納品書・領収書・請求書・購入履歴のスクリーンショットなど)が対象となります。 ※複数口・複数回の応募が可能ですが、当選はお1人様1回とさせていただきます。 ※対象商品1点ごとに、1口のご応募が可能です。 ※2個セットなど複数セットで販売されている商品の場合は、1商品とカウントし1口応募となりますのでご注意ください。 ※同じ商品を2点購入する場合は、2口の応募が可能です。 ※1回のご応募で、最大3口まで応募可能です。3口以上の応募の場合は、レシートを2回以上に分けてご応募ください。

〈藤本美貴さんプロフィール〉

1985年2月26日生まれ、北海道滝川市出身。現在は3児の母として多方面で活動中。

自身のことについて赤裸々に語るYouTube チャンネル「ハロー!ミキティ」は登録者100万人を超え、多くの共感と支持を集めている。

お悩み相談をまとめた書籍「まいにち生き返る ミキティ語録2」(CEメディアハウス)が10月30日刊行予定。

【カビトルネード Neo商品概要】

商品ページ： https://liberta-online.jp/shop/pages/kabitornado/

〈発泡パワー〉と〈竜巻洗浄(※4)〉で、カビもニオイもごっそり洗浄！おもしろいほど効果が見える(※2)洗濯槽クリーナー

商品名：カビトルネード Neo 縦型用/ドラム式用

価 格：880円(税込)

成 分：〈A剤〉過炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト) 〈B剤〉発泡促進剤

内容量：縦型用 A剤：200g B剤：16g / ドラム式 A剤：100g B剤：8g

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※5)

【POINT】

■効果が目に見えて実感できる(※2)

A剤(※6)にB剤(※7)を入れると化学反応が起こり、酸素が活性化。

一気に強力な発泡が起こり、洗濯槽についているカビをしっかり剥がし落とす(※8)。

■浸け置きする必要なし

約20分の洗浄とすすぎのみで完了するので手軽で時短に。

■環境にやさしい仕様

A剤(※6)にB剤(※7)を入れると、酸素と水に分解。

3つの成分(アルコール、塩素、界面活性剤)をフリーに。

■除菌＆消臭効果(※8)

抗菌剤(銀ゼオライト)を配合することにより、菌の増殖を抑制。

また、高濃度の酸素が発生し、酸素が活性化することにより、

洗浄はもちろん、除菌・消臭効果を発揮(※8)。

■日本洗濯機クリーニング協会推奨商品！

〈一般社団法人 日本洗濯機クリーニング協会〉

近年急成長している洗濯機クリーニング業界の適正化を図るために発足された協会で、「業界全体のルールを統一化し、適正なサービス提供とお客様の満足を追求する」ことを目的とし、数ある問題を協会主導で改善していく事で、業界全体の適正化とさらなる発展を寄与することを目指しています。

【トルネードシリーズラインナップ】

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、 総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※5)

塩素タイプの粉剤がお湯に反応すると、強力な発泡をスタート。泡の力で、排水ホースの隅から隅まで洗浄！

商品名：カビトルネード ダイナマイトバブル 排水ホースクリーナー

価格：803円(税込)

セット内容: 紙コップ 内容量: 30g 液性: 中性

成分： ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、発泡剤、安定化剤、有機酸、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)

「カビトルネード ダイナマイトバブル」商品ページ： https://liberta-online.jp/shop/products/06007015

【カビ掃除のプロ推奨(※9)】髪の毛を溶かすほどのチカラ！諦めていたカビも、汚れた排水口も一撃“瞬白(※10)”

商品名：カビトルネード 浴室用カビ取りジェル

価格：2,640円(税込)

内容量：500g(ハケ・カップ付き)

成分：次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(2％)、安定化剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)

「カビトルネード 浴室用カビ取りジェル」商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/06000040

スプレーでかけ漬ける！「漬け置き洗剤」ギトギト油やコゲまでも、こすらず溶解(※11)

商品名：アブラトルネード 油・コゲ落とし剤

価格：1,320円(税込)

内容量：260mL

成分：水酸化ナトリウム(2.5%)、水酸化カリウム(2.5%)、界面活性剤(4% ジフェニルエーテルジスルホン酸モノアルキルエステルナトリウム)、増粘剤、キレート剤、リモネン

「アブラトルネード 油・コゲ落とし剤」商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/06006201

浴室の床の黒ずみ・黄ばみ・ヌメリに。漂白砲の消撃！ゴシゴシ不要の泡漬け洗浄

商品名：クロズミトルネード 浴室用床洗浄剤

価格：1,430円(税込)

内容量：300mL

成分：次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.9％)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤

「クロズミトルネード 浴室用床洗浄剤」商品ページ：https://liberta-online.jp/shop/products/06009400

【風呂釜洗浄のプロ監修(※9)】業者レベルの洗浄効果を体験(※12)。追いだき口から“ヘドロ汚れ”が大噴出！

商品名：ヘドロトルネード 風呂釜洗浄

価格：2,970円(税込)

容量：〈A剤〉150g、〈B剤〉200g

成分：〈A剤〉スルファミン酸(94％)、クエン酸 / 〈B剤〉過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト)

「ヘドロトルネード 風呂釜洗浄」商品ページ： https://liberta-online.jp/shop/products/06003500

エアコンの嫌なニオイ、貼るだけ徹底消臭(※13)！「バイオ×フィトンチッド」処方で99％抗菌・抗ウイルス効果を発揮(※14)。

商品名：ニオイトルネード エアコン用バイオ防カビ消臭剤

価格：1,078円(税込)

成分：微生物(バチルス属)、フィトンチッド

「ニオイトルネード エアコン用バイオ防カビ消臭剤」商品ページ： https://liberta-online.jp/shop/products/06006203

浴室の頑固な“地層級”水アカも溶撃！粘性ジェルとこだわりのヘラで、プロの手法をお家で実現

商品名：ミズアカトルネード 浴室用壁洗浄剤

価格：1,980円(税込)

内容量：正味量300mL、ヘラ

成分：スルファミン酸(2％)、塩酸(1％)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤

「ミズアカトルネード」商品ページ： https://liberta-online.jp/shop/products/06006206

※１ トルネードLABOシリーズ累計出荷実績、2025年9月末時点 ※２ 洗濯機の構造上、基本縦型のみ ※3 当社調べ ※4 洗濯槽を回すことによる ※5 一部取り扱いのない店舗もございます ※6 過炭酸ナトリウム、抗菌剤（銀ゼオライト） ※7 発泡促進剤 ※8 すべての菌やにおいを除去するわけではありません ※9 一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所 ※10 カビ汚れがある部分を落とすこと。汚れ具合により効果は異なります。 ※11 コゲつきや汚れの度合いにより効果は異なります。 ※12 環境によって効果は異なります。すべての菌や汚れに効果があるわけではありません。 ※13 すべてのニオイ、菌に効果があるわけではありません。効果の保証をするものではありません。 ※14 フィトンチッド液による抗菌試験において2019年7月23日有限会社T.Mエンタープライズ調べ

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社リベルタ 第一戦略部ブランド戦略課 PR担当 北村

TEL：03-5489-7667 FAX：03-5489-7686 Mail：press@liberta.net

お客様お問い合わせ先：0120-718-456（平日9：00～18：00）