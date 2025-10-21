いなばペットフード　猫ちゃん用「CIAO まるっとおさかなちゅ～る」を新発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、猫ちゃん用「CIAO まるっとおさかなちゅ～る」を新発売いたしました。まぐろとかつおのおいしさをまるっと楽しめる「ちゅ～る」で、2種類の味を楽しめる20本入り、4種類の味を楽しめる40本入りのバラエティパックもラインナップしています。

まぐろ・かつお おかか入りまぐろ・かつお ほたて味まぐろ・かつお まぐろ節入りまぐろ・かつお サーモン入りまぐろ・かつお しらす入りまぐろ・かつお■商品特徴- 「まぐろ・かつお おかか入り」「まぐろ・かつお ほたて味」「まぐろ・かつお まぐろ節入り」「まぐろ・かつお サーモン入り」「まぐろ・かつお しらす入り」「まぐろ・かつお」の6種をラインナップ。- まぐろ、かつおの2種類のお魚で風味豊かなダブルのおいしさ。- 6種類のフレーバーで、毎日食べても飽きにくい。- 猫ちゃんの大好きな素材を使用し、さらにやみつきの味。- 多頭飼いのご家庭でも安心な20本入り、40本入りバラエティパックもご用意。- 味のバリエーションが豊富なので、猫ちゃんの気分に合わせてお選びいただけます。

「CIAO まるっとおさかなちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/name/cat/CIAO+%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%8A%E3%81%95%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)