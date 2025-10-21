【抽選会で豪華景品が当たる】農機具王福井店、FBC主催「eスポーツ×ドローンフェス」に協賛出店！ドローン対応肥料も展示し、農業と最新技術の融合を発信

株式会社リンク

株式会社リンク（本社：滋賀県近江八幡市、代表取締役：濱田義郎、ブランド名「農機具王」）が運営する農機具王福井店は、2025年11月1日（金）から3日（日）にかけて開催される「eスポーツ×ドローンフェス」（主催：FBC）に協賛し、ブースを出店いたします。

■ハズレなし！豪華景品が当たる抽選会を開催

ブースでは来場者参加型の抽選会を実施し、以下の景品をプレゼントいたします。

１等 コードレス掃除機（1台）

2等 お米1kg 計12袋(各日4袋)

3等 食器用洗剤、油セット 計12セット（各日4セット）

4等 ギフトカード1,000円分 計15個(各日5つ)

5等 ティッシュ5箱 計30セット(各日10セット)

来場者の皆様、幅広い世代に楽しんでいただける企画となっております。

■ドローン散布に最適な「農機具王オリジナル肥料」を展示

当ブースでは当社のプライベートブランド商品である農機具王オリジナル肥料も展示予定です。

特徴1：軽量かつ均一な粒径→ ドローン散布に適しており、作業効率を向上。

特徴2：環境負荷を軽減→ 必要量を最適に届けるため、過剰施肥を防止。

特徴3：幅広い作物に対応→ 米・野菜・果樹など、多用途で使用可能。

◯展示予定の肥料について

【セルマックス】高吸収率ケイ酸＆カルシウム資材

マイクロカプセル技術により、カルシウムやケイ酸が不要な結合をせず、植物が効率よく吸収できるようになっています。この資材には、カルシウムとケイ酸による優れた抗酸化作用があり、植物の健康維持に貢献します。根や茎を強くし、作物の品質向上につながるため、持続可能な農業資材としても注目されています。

【ルートプロ】高機能リン酸資材

この資材には、植物の成長に欠かせない3つの主要な栄養素が含まれています。特に、土の中で他の成分と結びつきやすく、植物が吸収しにくくなりがちなリン酸を、独自の工夫で効率よく吸収できるようにしています。

【ミラクルマグ】高吸収マグネシウム資材

この資材は、マグネシウムをマイクロカプセル化しているため、土の中で他の成分と結びついてしまうのを防ぎ、根が効率よく吸収できるようになっています。そのため、普通のマグネシウム肥料よりも、少ない量でしっかり効果を発揮します。また、葉面散布にも使え、葉から直接マグネシウムを吸収できるので、黄化症状の改善や光合成の活発化に素早く効果を発揮します。

スマート農業を支える資材として、ドローンとの親和性を実際にご覧いただけます。もちろん散布方法はドローンのみではなく、流し込みでも対応可能です。生産者様はもちろんですが、お知り合いに農業に携わる方がおられましたらぜひご紹介いただけますと幸いです。

■契約栽培米のご案内

米価高騰時でも国産米にこだわり続けた会社があります。本ブースでは、生産現場を第一で考え、相場に左右されにくい玄米の買取を実現される大手飲食チェーンと契約栽培をご案内させていただきます。

■ドローンと農業の未来をつなぐ場に

農業分野では、ドローンによる農薬散布や肥料散布の導入が急速に広がっています。今回のフェス出店を通じて、来場者の皆さまにドローンに触れるきっかけを提供するとともに、農業とテクノロジーが融合する未来の可能性を発信してまいります。

■開催概要

イベント名：eスポーツ×ドローンフェス

開催日程：2025年11月1日（金）～11月3日（日）

会場：トレタス（福井県）

主催：FBC

協賛出店：農機具王福井店

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町 652 六芳舎ビル 2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011 年 12 月（創業：2009 年 5 月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com