OBC¡¢·ÐÍý¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤¬Ê¬¤«¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø·ÐÍý¤ÎÈª¡Ù¤ò³«Àß
´ªÄêÊô¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊô¹Ô¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¤Î´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ó¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ À®»Ë¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿°Ê²¼OBC¡Ë¤Ï¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø·ÐÍý¤ÎÈª¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ë³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢·ÐÍý¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ê¾ðÊó¤ò¼ý½¸¡¦¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø·ÐÍý¤ÎÈª¡Ù³«Àß¤ÎÇØ·Ê
·ÐÍýÉôÌç¤Ï¡¢³°Éô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢´ë¶È´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊó¸ò´¹¤Îµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á´ë¶È¤´¤È¤ËÆÈ¼«¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÂ¾¼Ò¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¼Ò¤Î¼ÂÌ³¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤´¤È¤Ë¼êÃµ¤ê¤ÇºÇÅ¬²ò¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇOBC¤Ï¡¢¡Ö·ÐÍýÃ´Åö¼ÔÆ±»Î¤¬¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¤·Ú¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò½õ¤±¹ç¤¦¾ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤¬Â¾¼Ò¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤Ê¾ðÊó¤«¤é¶ÈÌ³²þÁ±¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡Ø·ÐÍý¤ÎÈª¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÊó¼ý½¸¡¦¾ðÊó¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¤è¤êÁ°¸þ¤¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥È¤Î·ÇºÜÆâÍÆ
¡Ø·ÐÍý¤ÎÈª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡ÈÀ¸¤ÎÀ¼¡É¤ò½Å»ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ë¶È¤Ç·ÐÍý¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÂÌ³¤ÎÆâÍÆ¤ä¹©É×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ·î¼¡·è»»¤ÏÄù¤áÆü¸å²¿Æü¤Ç´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡¦ ·î¼¡·è»»¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡¦ ¸ÇÄê»ñ»º´ÉÍý¤Ç¤Ï¡¢»ñ»ºÌ¾¤ò¤É¤¦´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð¸¡º÷¤·¤ä¤¹¤¤¡©
¤Ê¤É¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¿Ìä¤ËÅú¤¨¤ë¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÆÉ¼Ô¤Îµ¿Ìä¤Ø¤Î²óÅú¤ä¡¢¿ä¾©¤µ¤ì¤ë±¿ÍÑÊýË¡¤ÎÄó°Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ÏÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤Î¾ì¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
OBC¤Ï¡Ø·ÐÍý¤ÎÈª¡Ù¤ò¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼ÔÆ±»Î¤¬¼ÂÌ³¤ä¹©É×¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë¶ÈÌ³¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ë¡Èµï¾ì½ê¡É¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº¤¤Ã¤¿¤é¡È·ÐÍý¤ÎÈª¡É¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡£¡×
¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ø·ÐÍý¤ÎÈª¡Ù¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.obc.co.jp/acfield/