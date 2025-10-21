最大4 kWパワー、40 μJエネルギー測定に対応、グリーンレーザー専用ビームプロファイラ発売のお知らせ

株式会社光響

株式会社光響はこのたび、高出力グリーンレーザー用ビームプロファイラ「LBP-C03GR4000」を開発し、製品ラインナップに追加しました。本製品は、波長515 nmのグリーンレーザーに特化した設計で、最大4 kWのレーザーピークパワーおよび最大40 Jのパルスエネルギーに対応する専用機です。

グリーンレーザー（波長515～532 nm）は、半導体や電子部品の微細加工、金属材料の精密加工に幅広く利用され、研磨金属のように反射率が高い材料に対しても高い吸収率を持つため、効率的かつ高品質な加工が可能です。また、波長が短いためビームスポット径を小さくでき、微細加工に適している点が特長です。

「LBP-C03GR4000」は、QCW（準連続波）レーザーに対応し、内蔵ビームスプリッターとNDフィルタを組み合わせることで9桁～13桁の高減衰率を実現しました。イメージセンサを保護しつつ、高出力レーザーのビーム断面プロファイルやM²測定（手動）を可能とします。さらに、上下±25 mmのフォーカス調整機構を搭載しており、精密なビーム測定に柔軟に対応します。

■特長

・波長515 nmの高出力グリーンレーザー専用設計

・最大4 kWのレーザーピークパワー、最大40 Jのパルスエネルギーに対応

・内蔵ビームスプリッター＋NDフィルタによる高減衰率（9桁～13桁）

・QCWレーザーに最適化された構造

・ビーム断面プロファイル測定およびM²測定（手動）対応

・上下±25 mmのフォーカス調整機構を標準搭載

当社では、製品の選定や測定環境に合わせた導入提案に対応しており、各種ビームプロファイラや関連オプションを組み合わせた最適な計測ソリューションをご提供いたします。デモ機を用いた検証も可能ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■ 製品概要

・製品名：4 kWグリーンレーザー用ビームプロファイラ

・型式 ： LBP-C03GR4000

・価格 ：お問い合わせください

・納期 ：お問い合わせください

・URL ：https://www.symphotony.com/products/laseview/lbp-c03gr4000/

■ お問い合わせ先

株式会社 光響 レーザープロセシング部

担当：滝澤

お問い合わせフォーム：https://www.symphotony.com/laseview_contact/

Tel : 080-8841-1453 （平日9時～18時、土日祝日は除く）

メール：profiler-inquiry@symphotony.com

■ 主要仕様

弊社技術資料公開サイトから無料ダウンロード頂けます。

https://www.symphotony.com/products/laseview/bp-technical-sheet/

*「グリーンレーザー＆ファイバーレーザー用ビームプロファイラ解説ガイド」を選択下さい。