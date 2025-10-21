2025年7~9月度のマネーキャリアへの相談満足度が、98.02%の高水準を記録！

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、2025年7月～9月度のマネーキャリアへの相談満足度が98.02%を記録したことを発表します。

■【2025年7月～9月度】アンケート回答者は過去最多の7,981名！満足度98.02%、専門家評価は4段階評価で3.78

Wizleapは、「ソフトウェアの力で、すべての人のお金にまつわる意思決定をサポートする」をミッションに掲げています。これには、金融セールスのデジタル化、人生100年時代の課題解決の2つの要素があります。

この度、2025年度7～9月度のマネーキャリアへのオンライン相談をいただいた方に対してのアンケートにて、お客様満足度が98.02%となりました。また、相談した専門家への満足度を4段階評価でお聞きしたところ、3.78という高水準の満足度となりました。この結果は、上記ミッションを掲げている中で大変光栄なことであると感じています。

お金にまつわる様々なご相談をいただいていましたが、弊社が抱える優秀なフィナンシャルプランナーがお客様の課題解決に丁寧に対応させていただいた結果であると考えています。

「わかりやすく説明してくださるので、頭の中が整理できます」という声も多くいただき、今後も何か少しでもお困りごとがありましたら、サービスをご利用いただければと思っております。

■相談者コメント抜粋

相談内容：家計の全体的な相談、老後や教育資金計画について

若い時から計画的に出来ていなかった我が家の経済事情。

プロの方からアドバイスをいただき、残された時間で何ができるか、考えるきっかけをいただいています。相談してみてよかったです。

相談内容：ライフプラン

自分では把握しきれなかった家計も丁寧に洗い出ししてくれました。どのように考え、どの部分の見直しが必要なのかがわかると思います。



相談内容：老後資金、学費、NISAについて

1回目なのに資金に関して具体的なところまで話してくださいました。

今入っている保険が理にかなったものであると教えてくださったので安心しました。

NISAは今皆しないとダメだと思ってましたが、人によって資産形成の仕方が変わると教えてもらい、一度立ち止まってよかったと思いました。次の相談が楽しみです。

相談内容：控除を使いこなせていない可能性とは、つまり、どんな事か？

今回、スマホのオンライン(ZOOM)に参加しました。

話を聞くまでは、自分のお金の管理の仕方・向き合い方に漠然とした不安がありましたが、私の生活状況を聞いた上で、客観的に「今、こういう状況ですよ」と分かりますく説明してくださり、FPの話し方も、ゆっくりで優しく、聞き手の私のペースに合わせてくださいました。あと、私の質問(個人年金保険料控除には、どういった商品があるのか)にも、即座に調べて、画像共有してくださり、今後検討したい事例になりました。

そのためにも、今の自分には、具体的にどんな行動ができるのか、改めて前向きに意識できる機会となり、当初あった「漠然とした不安な気持ち」は払拭されて、「前向きに、自分のお金事情と向き合う」キッカケになりました。

相談内容：NISAとiDeCoについて

入口はNISAとiDeCoの相談でしたが、話を進めて行く内に話が広がり思いもよらない提案から、こちらの思いを汲み取った提案などがあり、更に深く投資の事を知る事ができました。経歴や出身地にも好感を持った事も安心の大きな要因でした。

相談内容：住宅購入の検討、住宅ローン、家計見直し

住宅の購入を検討していたのですがどれくらいのローンが組めるのか全く分からず相談する事にしました。分からないところに対してはもちろんですが、別の視点からもお話ししてくださったので新たな知識を得られる事ができました。

そしてとても気さくで爽やかな方で話しやすかったです。

また次回もよろしくお願いします。

相談内容：老後の備え・資産形成

勉強不足の状態での相談でしたが、丁寧かつ親切に対応していただきました。

知識マウントのような言動もなく「寄り添う」を体現しているような時間を過ごせました。

未来の事なので分からない部分も多々ありましたが、現実的な数字を提案いただき安心できると思いました。ランダムに選ばれたとは思いますが、担当になって頂けて良かったと思っております。小さな不安や、全く気が付いていなかった事柄など丁寧に聞き取って下さいました。相談内容も即時に検索するなど、今現在の状況を把握しようとしてくれている意図が伝わりとても安心できました。お任せしようと思いましたが、FPさんの方から「ご自分の資産なので、ある程度の知識は持って下さい」とのお言葉を受け反省しました。

この出会いを大事にしたいと思います！

■調査概要

調査機関：2025年7月1日～9月30日

調査対象：マネーキャリアへのオンライン相談ユーザー

調査人数：7,981名（アンケート回答者のみ）

■マネーキャリアでは様々なマネーセミナーを毎月開催！

マネーキャリアでは、様々な講師の方をお呼びしたマネーセミナーを実施しています。

・初心者の私がセミナーに参加しても大丈夫？

・お金の勉強をしたいけど何からはじめたらいいの？

・資産運用が必要になる理由ってなに？

・お金を運用するって怖いけど、どうやってやればいいの？

・インフレ？GDP？物価上昇？何がどう影響してるの！？

・将来のライフプランの考え方がわからない！

など、資産運用の初心者から中上級者まで参加いただけるセミナーをご用意しております。具体的な日程と内容については下記にてご確認ください。

・マネーキャリア オンラインマネーセミナー

https://money-career.com/seminar

■ 会社概要

＜Wizleapの取り組み＞

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/