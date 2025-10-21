フクシマガリレイベトナム｜ベトナムFDI「2025年 高品質製品部門賞」を受賞

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)のベトナム現地法人、フクシマガリレイベトナム有限会社(FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM CO.,LTD.)が、2025年のベトナムにおけるFDI（Foreign Direct Investment：外国直接投資）企業に選出され、「高品質製品部門賞 -TRUSTED PRODUCTS - QUALITY IN 2025」を受賞しました。９月13日に授賞式がハノイ市で開催され、表彰を受けましたのでお知らせいたします。

この賞は、ベトナムの経済・社会発展に多大なる貢献をした優れたサービスを提供する企業および個人に贈られるものです。当社は、2013年にフクシマガリレイベトナム有限会社を設立し、2020年にはハノイ支店を設立。今年5月にはホーチミンにショールームもオープンしております。この賞は、高い信頼性と品質の高い製品を提供する企業に贈られるものであり、フクシマガリレイベトナムの取り組みがベトナム社会に認められた結果であると受け止め、これを励みとして、ベトナムの食のインフラや食生活品質の向上に寄与できるよう努めてまいります。

■FDI（外国直接投資）企業とは

外国直接投資（Foreign Direct Investment）は、国際直接投資とも呼ばれ、ある国の投資家（自然人および法人）が国境を越えて資本またはその他の生産要素を投資し、対応する企業の経営権を取得または支配することを中核として、利益または希少な生産要素を獲得することを目的とした投資活動です。

本受賞は2025年のベトナムの経済・社会発展に多大なる貢献をした企業および個人が選出され、表彰されました。

授賞式は2025年9月13日（土）に首都ハノイで開催され、ベトナムのテレビ放送局で中継・放送されました。

受賞記念品受賞式典の様子

■フクシマガリレイベトナム有限会社(FUKUSHIMA GALILEI VIETNAM CO.,LTD.)

代表者：橋口敏明

所在地：Room 502 , 5th Floor, Zen Plaza building, 54-56 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の販売、メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/