ヤプリ、西日本旅客鉄道株式会社の従業員向けアプリ「connect」を開発支援

株式会社ヤプリ

株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役社長：庵原 保文、以下「ヤプリ」）は、西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治、以下「JR西日本」）が、社内エンゲージメントアプリ「UNITE by Yappli（ユナイト バイ ヤプリ）」を導入し、JR西日本の従業員向けアプリ「connect（コネクト）」の開発・提供を始めたことをお知らせします。

■UNITE by Yappli導入の背景と目的

JR西日本は、社内エンゲージメントの向上を目的として、従業員向けアプリ「connect（コネクト）」を開発しました。本アプリは「便利」「お得」「楽しい」をコンセプトに、2.4万人を超える従業員が在籍する大規模組織における、コロナ禍を契機に希薄化した「会社と従業員」「従業員同士」のつながりを再構築することを目指しています。

「つながりを進化させる」という想いを具現化した「connect」アプリ。本アプリには「あなたへのお知らせ」や「マイページ」を始めとした主要機能が実装されており、これらの機能を通じて、従業員に対して必要な情報をタイムリーかつ効率的に届けると同時に、従業員同士が自然につながりやすい環境づくりを提供しています。

■JR西日本従業員向けアプリ「connect」の特徴

「connect」における、注目ポイントをご紹介します。

1.「便利」-- 情報アクセスの利便性が飛躍的に向上

これまで社内ポータルで配信していた社内報が、アプリ内で手軽に閲覧できるようになりました。加えて、事務手続きや福利厚生に関する情報も一元化され、直感的な操作で必要な情報に素早くアクセスできます。さらに、育児休業や出向などで休職中の従業員に向けて、必要な情報や手続きをいつでも簡単に確認できる「マイページ」を開発・整備。これにより、復職後のスムーズな業務再開を支援するとともに、従業員のエンゲージメント向上にも寄与しています。

2.「お得」-- 毎日開きたくなる、魅力的な従業員向けコンテンツ

プッシュ通知機能を活用し、福利厚生情報やJR西日本グループ各社によるイベント案内など、従業員に届けたい情報をスピーディーに発信。個人端末への配信は今回が初の取り組みであり、社内情報インフラとしても大きな役割を果たしています。

さらに、今後は「くじ」で貯めたポイントを特典と交換できる企画の検討もしており、従業員が楽しみながら情報に触れられる仕組みを構築しています。TBSテレビのご協力による「TBS NEWS DIG」のニュース配信と合わせて、日常的にアプリを開きたくなる魅力的なアプリを目指し、コンテンツ拡充を図っています。

3.「楽しい」--自己研鑽とつながりを促進する仕掛けが満載

アプリでは、従業員同士の交流を促進する多彩なコンテンツを展開しています。たとえば、イベントや会議の前に参加するメンバーのプロフィールを確認できる機能を活用することで、初対面でも自然な会話が生まれやすくなり、コミュニケーションの活性化に繋がります。

また、従業員プロフィールから趣味の合うメンバーを「お気に入り登録」できる機能も搭載。趣味を通じたコミュニティが形成され、組織内に新たなつながりを生み出すきっかけとなっています。自己紹介が必要な研修などにおいても、対話のきっかけとしての効果を発揮しています。

そのほか、大阪・関西万博や山陽新幹線開業50周年記念など、社内外主要イベントに向けたカウントダウンコンテンツも展開。従業員が一体感を持って楽しめる仕掛けを通じて、組織全体の活性化を支えています。

ヤプリは、アプリを通じてJR西日本の従業員体験向上を支援することで、最終的に顧客サービスの質向上につなげていきます。ヤプリは、モバイルエクスペリエンスプラットフォームとして、今後も企業の従業員やあらゆる組織の会員との関係性を豊かに育む支援を進めてまいります。

■JR西日本担当部署からのコメント

いつでも・どこでも・だれでも、プライベート用のスマートフォンで自由に社内情報や社員個人への大切なお知らせ、社内のお得情報をキャッチできる環境を作りたい！社員同士のつながりを進化させたい！便利でおトクに楽しく「あったらいいな」を提供できるような仕掛け、ツールはないだろうか？そんな中、出会ったのがこのUNITE by Yappliです。社員の皆さまに「毎日使ってもらえる魅力的なアプリ」を目指し、チーム「connect」で現在鋭意運用中です。

■西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）について

本社. ：〒530-8341 大阪市北区芝田二丁目4番24号

代表者. ：代表取締役社長 倉坂 昇治

事業内容 ：モビリティ業/流通業/不動産業/旅行・地域ソリューション業/その他

URL ：https://www.westjr.co.jp/

■UNITE by Yappliについて

UNITE by Yappliとは、2023年8月にスタートした従業員エンゲージメント向上サービスです。ノーコードで開発・運用・分析が可能なアプリプラットフォーム「Yappli」と「Yappli CRM」を組み合わせて構築する自社アプリを通じて、組織と従業員をより簡単・セキュアにつなげます。具体的には、社内施策をアプリ上で実行し、スマートフォン経由で従業員にダイレクトにアプローチすることで、エンゲージメントを向上させ、活気ある強固な組織作りをサポートします。

・UNITE by Yappli：https://yappli.co.jp

■株式会社ヤプリについて

本社 ：東京都港区六本木３-２-１ 住友不動産六本木グランドタワー４１階

エリア支社 ：グランフロント大阪北館８階(大阪)、Signature 福岡大名ガーデンシティ８階(福岡)

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「UNITE by Yappli」「Yappli WebX」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp