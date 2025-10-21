【新刊発売】累計300万部突破の人気シリーズに不動産の専門家が登場　沖有人新刊『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』が本日発売！

スタイルアクト株式会社

スタイルアクト株式会社（本社：東京都中央区銀座)代表取締役の沖有人の新刊、『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』が、本日2025年10月21日(火)に日本文芸社より発売されました。

◆累計300万部超の人気シリーズに「マンション」が登場

「眠れなくなるほど面白い」をコンセプトに、様々なテーマを図解でわかりやすく解説し、累計発行部数300万部を超える人気シリーズからついに不動産ジャンルが登場します。

今回は「マンション」をテーマに、データ分析に基づく資産価値の高いマンション選びを解説しています。

◆「マンションってどう選べばいいの？」その疑問に、データが答えます

「マンションってどう選べばいいの？」

「資産価値って何を見ればわかるの？」

「タワマンは買っても大丈夫？」

マンション購入は「住まい選び」であると同時に、「資産形成」の重要な一手です。しかし、多くの人が適切な判断基準を持たないまま、人生最大級の買い物をしているのが現状です。

本書には、過去のほぼすべての物件をデータ分析して導かれた答えだけが掲載されています。それは著者の意見でも、誰かの意見の集約でもありません。

◆2億件超の不動産ビッグデータが裏付ける"最適解"

著者の沖有人は、会員32万人（2025年10月時点）を有する不動産情報サイト「住まいサーフィン」(https://www.sumai-surfin.com/)を運営し、28年以上にわたりマンション市場を分析してきました。

「住まいサーフィン」は、マンションの適正価格や資産価値を判断するための価格情報サイトで、2004年より会員制に移行。マンションの売買時に知りたい情報を"見える化"し、購入・売却検討者が知ることが難しかった不動産情報を提供しています。中古マンション、賃貸物件データなど不動産事例2億件以上を保有する業界最大級の不動産ビッグデータカンパニーです。

沖有人は、不動産コンサルティング歴28年、累計1000件以上のコンサルティング実績を持つ専門家です。これまでに200回以上の講演会を開催し、著書の累計発行部数は10万部を超える、不動産分野のベストセラー作家でもあります。近年では「自宅投資の第一人者」として、数多くの動画メディアにも出演(https://www.sumai-surfin.com/oki-yujin/media-coverage-history/)し、わかりやすく実践的な不動産知識を広く発信しています。

本書では、この膨大なデータをもとに、資産価値が高まるマンションの条件を豊富な図解と実例でわかりやすく解説。駅距離、間取り、売主、総戸数など、購入時に見落としがちなポイントを具体的な判断基準として提示しています。

読むだけで、自宅選びの"最適解"が見えてくる--動画やコラム、講演などで語ってきた知見を凝縮し、これからマンション購入を考えている方はもちろん、資産価値を重視した住まい選びをしたい方にも役立つ内容となっています。

■こんな方におすすめ

・マンション購入を検討しているが、何を基準に選べばよいかわからない方

・資産価値が下がらない物件を見極めたい方

・客観的なデータに基づいて判断したい方

・住み替えや売却を考えている方

・不動産を資産形成の手段として考えている方

◆書籍概要

書名：『眠れなくなるほど面白い 図解 マンションの話』

著者： 沖 有人(おき・ゆうじん)

発売日： 2025年10月21日(月)

発行： 株式会社日本文芸社

定価： 1,100円(税込)

仕様： B6判／128ページ

販売： 全国の書店、オンライン書店にて

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/4537223200

その他オンライン書店・全国書店でも取り扱い中

◆著者プロフィール

沖 有人(おき・ゆうじん)

スタイルアクト株式会社(https://styleact.co.jp/company)代表取締役

不動産コンサルティング歴28年、コンサル実績1000件以上、講演会開催200回以上。

不動産情報サイト「住まいサーフィン」(https://www.sumai-surfin.com/)運営（会員数32万人）、28年以上にわたりマンション市場を分析し、2億万件の取引データをもとに資産価値の高い物件選びをサポート。

『マンションは10年で買い替えなさい』など14冊の書籍を上梓し、累計発行部数10万部を超える不動産分野のベストセラー作家。

近年では「自宅投資の第一人者」として、多数の動画メディアにも出演(https://www.sumai-surfin.com/oki-yujin/media-coverage-history/)。データに基づいた独自の視点で、実践的な不動産選びの情報を発信し続けている。

◆「住まいサーフィン」(https://www.sumai-surfin.com/)について

マンションの適正価格や資産価値を判断するための価格情報サイト。2004年より会員制に移行し、マンションの売買をする時に知りたい情報を"見える化"。購入・売却検討者が知ることが難しかった不動産情報を提供し、持ち家取得を後押ししている。

マンションの査定価格・相場情報と会員の物件評価・デベロッパー評価などの豊富なコンテンツを持ち、中古マンション、賃貸物件データなど不動産事例2億件以上を保有。会員数は32万人（2025年10月時点）を超える業界最大級の不動産ビッグデータカンパニーとして、スタイルアクト株式会社(https://styleact.co.jp/company)が運営している。

■ 独自サービス：https://www.sumai-surfin.com/columns/mansion-knowledge/intro-service

■ 住まいサーフィンの使い方：https://www.sumai-surfin.com/price/howto-sumai-surfin/

■ 沖式10年後予測：https://www.sumai-surfin.com/columns/mansion-knowledge/mansion-prediction