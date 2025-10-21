肥後銀行、インターネットバンキングを WOVN.io で英語と繁体字に対応

Wovn Technologies株式会社

Wovn Technologies株式会社（以下 WOVN）が提供する Web サイト多言語化 AI ソリューション『WOVN.io（ウォーブン・ドットアイオー）』が、株式会社肥後銀行（本社：熊本県熊本市、代表取締役頭取 笠原 慶久、以下 肥後銀行）が運営するインターネットバンキングに導入され、日本語に加え、2言語（英語、繁体字）での公開が開始されました。

■地域の国際化に伴い、外国人のお客様も安心して利用できるサービスを目指したい

熊本県では、台湾積体電路製造（TSMC）の進出をはじめとする外国企業や外国人居住者の増加が進んでいます。このような地域の国際化に伴い、肥後銀行のインターネットバンキングを利用する外国人のお客様が増加しており、操作方法や利用手続きに関するお問い合わせが多く寄せられるようになりました。

しかし、従来の紙面による操作マニュアルでは、サービスの変更が発生するたびに各言語への翻訳や編集が必要となり、迅速な対応が難しいという課題も抱えていました。

こうした背景を踏まえ、インターネットバンキングを多言語対応することで、外国人のお客様が、日本人のお客様と同じように、利便性高くサービスを使えるようにするため、WOVN.io を導入することを決定されました。

■金融サービスの多言語化に安心して取り組める WOVN の強み

肥後銀行が WOVN.io を採用した主な理由は以下の3点です。

- 既存の金融サービスを大きく改修せずに容易に導入できるWOVN は多様な導入方式を備えており、サイトのシステム環境に合わせて柔軟に対応できます。インターネットバンキングのようなサービスサイトにおいても既存システムを大幅に改修することなく導入が可能であり、導入時の工数やコストを抑えられる点を評価いただきました。- 専門用語にも対応できる高精度な AI 自動翻訳WOVN.io の AI 翻訳基盤『Maestro』による AI 翻訳の精度を評価いただきました。また、「用語集」機能により金融業界特有の専門用語や固有名詞の誤訳を防ぐことができ、正確性が求められる金融サービスにおいても、信頼性の高い翻訳を実現できます。- 金融業界も含めた豊富な WOVN の実績WOVN のソリューション は、既に大手メガバンクや地方銀行をはじめとした多数の金融機関に採用されており、金融サービス特有の課題に対応してきました。金融業界における外国人対応に関する豊富な知見・実績が安心感につながりました。

■導入サイトについて

肥後銀行のインターネットバンキングに導入され、2言語（英語、繁体字）に対応しています。

（法人向けインターネットバンキングの画面イメージ）

■今後の展望

WOVN は、あらゆる人が母国語でサービスを享受できる世の中の実現に向け、多言語化に必要な製品の開発と提供を通じ、事業やサービスのグローバル展開を支援してまいります。

■WOVN.io について（ https://mx.wovn.io ）

WOVN.io は、「企業のグローバリゼーションを、AI で加速する」をミッションに、Web サイトを最大45言語・79のロケール（言語と地域の組み合わせ）に多言語化し、海外戦略・訪日外国人・在留外国人対応を成功に導く多言語化 AI ソリューションです。大手企業をはじめ18,000サイト以上へ導入されています。既存の Web サイトに後付けすることができ、多言語化に必要なシステム開発・多言語サイト運用にかかる、不要なコストの圧縮・人的リソースの削減・導入期間の短縮を実現します。

企業情報

会社名 ： Wovn Technologies株式会社

所在地 ： 東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山9F

代表者 ： 代表取締役社長 林 鷹治

設立 ： 2014年3月

資本金 ： 53億6,701万円（資本準備金含む）※2021年9月1日現在

事業内容 ： Web サイト多言語化 AI ソリューション「WOVN.io」、

アプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」の開発・運営

会社 HP ： https://wovn.io/ja

本件に関するお問い合わせ

Wovn Technologies株式会社 広報担当

prtm@wovn.io

03-6434-0246