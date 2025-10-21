話題の舞台が書籍化！「戯曲 歌舞伎『刀剣乱舞 東鑑雪魔縁』」2026年1月28日（水）発売決定！

松竹株式会社

人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とした『歌舞伎刀剣乱舞』の第二弾となる『東鑑雪魔縁（あずまかがみゆきのみだれ）』。2025年夏、東京、福岡、京都の三都市で上演され、大きな反響を呼んだ話題の舞台が書籍の形で、いま改めて顕現します。

源実朝暗殺事件を題材とした本作では、人々の恨みの念から顕現した羅刹微塵と、歴史改変をもくろむ時間遡行軍の前に、三日月宗近、髭切、膝丸、加州清光、陸奥守吉行、鬼丸国綱の六振りに加え、後方支援の小烏丸、同田貫正国が立ちふさがります。そして、源実朝やその妻の倩子姫、母として、権力者として苦悩を抱える北條政子、運命に翻弄される公暁やその傳役の三浦義村、また陰謀を企てる源仲章といった歴史上の人物と刀剣男士の想いが交錯するなか、実朝暗殺の日を迎えます。大喜利所作事『舞競花刀剣男士（まいきそうはなのつわもの）』は、歌舞伎本丸に帰還した刀剣男士が舞い踊る、舞踊と刀剣乱舞の世界観が融合した華やかな一幕です。

2023年の第一弾『月刀剣縁桐（つきのつるぎえにしのきりのは）』では公式図録に収録され、好評を博した上演台本。第二弾でも望む声が多数寄せられ、この度の書籍化が実現しました。本書では、特にご要望の多かった所作事（舞踊）の詞章も収録。古典をベースに「刀剣乱舞」の世界観に合わせてアレンジされた美しい詞章を、文字でじっくりとご堪能いただけます。さらに、脚本を手がけた松岡亮による所作事の解説に加え、メインクリエイターである尾上松也（演出・主演）、尾上菊之丞（演出・振付）、そして松岡亮の三者による豪華鼎談も実現。公演を振り返り、第二弾で目指したものや創作の裏側、作品に込めた熱い思いを存分に語ります。

販売は松竹ストア内「松竹歌舞伎屋本舗」公式通販サイトと「松竹歌舞伎屋本舗」実店舗にて、また10月24日（金）AM10:00より「松竹歌舞伎屋本舗」公式通販サイトで予約を開始いたします。歌舞伎『刀剣乱舞』の感動と進化を、文字で心ゆくまでお楽しみください。

商品情報

商品名：戯曲 歌舞伎『刀剣乱舞 東鑑雪魔縁』

内容：

●『東鑑雪魔縁／舞競花刀剣男士』上演台本（作：松岡亮）

●大喜利所作事『舞競花刀剣男士』解説

●特別鼎談 尾上松也（演出・主演）×尾上菊之丞（演出・振付）×松岡亮（脚本）

●質問コーナー「＃教えてとうかぶ」

価格：2,500円（税込）

サイズ：B6判

ページ数：204ページ（表紙含む・予定）・カバー付き

発行：松竹(株)事業推進部

(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/歌舞伎『刀剣乱舞』製作委員会

※内容・仕様は予告なく変更となる可能性がございます。

ご予約・ご購入について

予約開始：10月24日（金）AM10:00より

◆松竹ストア内「松竹歌舞伎屋本舗」公式通販サイト

ページ：https://s.shochiku.co.jp/toukabubook_prtimes

※店舗での予約は承っておりません。ご了承ください。

発売：2026年1月28日（水）

◆松竹ストア内「松竹歌舞伎屋本舗」公式通販サイト

◆「松竹歌舞伎屋本舗」実店舗

○東京本店（東京駅一番街B1 キャラクターストリート）○木挽町広場店（歌舞伎座地下）