カインズが名古屋市と「資源循環に資する事業の連携に関する協定」を締結

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行）は、2025年10月21日（火）、名古屋市と「資源循環に資する事業の連携に関する協定」（以下、本協定）を締結したことをお知らせします。

本協定は、カインズと名古屋市が連携することにより、両者の資源や機能を活用し、資源循環に資する事業を促進することで、市民サービスの向上、廃棄物処理量の削減、そして循環型社会の形成を目指すものです。

取り組みの第一歩として、カインズ 名古屋堀田店で、ご家庭で不用になった園芸用土を回収し、メーカーにて再生処理後にカインズで商品として販売する、「園芸用土の水平リサイクルシステム」を開始いたします。

本協定の連携協力事項

以下の3事項について連携・協力をします。

（1）家庭用園芸用土の水平リサイクルに関すること

（2）資源循環に資する事業を通じた循環型社会の形成に関すること

（3）その他、本協定の目的に資する事業

「園芸用土の水平リサイクルシステム」とは

カインズでは、2021年に策定した「くみまち構想」に基づき、地域共生と環境課題の解決を目指し、自治体や企業等との共創活動を進めてきました。その代表的な取り組みが、「園芸用土の水平リサイクルシステム」です。

家庭で不用になった園芸用土をカインズの店舗で回収し、連携する園芸用土メーカーが焼成・殺菌処理を行った上で、「循環型培養土」として再生し、カインズ店舗にて販売する仕組みです。

国内の土資源には限りがあることから、循環利用の仕組みづくりは大きな課題です。2023年に開始した京都府亀岡市との連携を皮切りに、同様の課題を抱える自治体と協働しながら展開を進め、現在では全国7店舗に広がっています。2025年7月末時点で、累計利用件数は約2,100件、回収量は約200トンに達しており、当システムを導入した自治体では、園芸用土の処分に関する住民からの問い合わせが減少するなど、地域課題の解決にもつながっています。

この取り組みが評価され、2024年には環境省主催の「グッドライフアワード」にて実行委員会特別賞を、2025年にはグッドデザイン賞を受賞しています。

「カインズが第12回グッドライフアワード実行委員会特別賞を受賞」：https://www.cainz.co.jp/news/10908/

「カインズの5つのオリジナル商品・取り組みが「グッドデザイン賞」を受賞」：https://www.cainz.co.jp/news/14420/

こうした背景のもと、今回新たに名古屋市と連携し、地域の資源循環を促進する取り組みとして、園芸用土回収サービスを開始することとなりました。

カインズ 名古屋堀田店での不用園芸用土の回収について

本協定に基づき、10月25日(土)からカインズ 名古屋堀田店にて、ご家庭で不用となった園芸用土を回収するサービスを開始いたします。市民の方がお持ち込みになった園芸用土は、店舗内の回収ステーションで一時保管され、園芸用土メーカーが回収・再生処理を行い、循環型培養土として再販売されます。名古屋市は、市公式ウェブサイトなどを通して市民への周知を行い、問い合わせ対応も実施します。

この取り組みは、2025年10月25日（土）から2026年6月30日（火）までを実証期間とし、結果を踏まえて本格運用に移行する予定です。

※本サービスの利用にはカインズ会員登録（無料）が必要です。

※回収できるのは用土のみです。鉢底石や根などの異物は事前に取り除いた上でお持ちください。

今後も自治体やメーカーと協働しながら、店舗を「まちの園芸用土のサーキュラー拠点」として位置づけ、地域課題の解決と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

＜「くみまち構想」について＞

「まちのくらしをみんなでDIY。」

創業以来、「商業を通して社会の発展に貢献する」ことを志に、それぞれの店舗が、それぞれの地域の皆様のくらしに寄り添いながら事業活動を行っている、カインズならではの構想です。店舗やそこで働くメンバー（従業員）がハブとなり、それぞれの地域における困りごとや関心、ニーズに丁寧に耳を傾け、くらしに携わる様々なステークホルダーと協働/共創することで、人々が自立し、共に楽しみ、助け合える、“一人ひとりが主役になれる「まち」（≒地域社会）”の実現を目指します。

「くみまち.com」：https://kumimachi.com/

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に258店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

