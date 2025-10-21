ブレーンクリエイティブライブラリー「新規事業開発実践講座」が開講　申込締切10月31日(金)まで

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、広告クリエイティブの専門誌『ブレーン』がプロデュースするオンライン講座「ブレーンクリエイティブライブラリー」にて、「新規事業開発実践講座」を開講しました。

10月31日(金)までのお申込みで、約60%OFFの価格でご受講いただけます。

〈詳細は以下URLからご覧ください〉

https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-theme_new_business_development/

■講座のご紹介

新規事業を成功させるためには、創造的なアイデアだけでなく、実現可能な事業構想や持続的なビジネスアーキテクチャが必要です。理論と実践の双方を兼ね備えることで初めて、社会的インパクトを生み出せます。

そこで、新規事業開発において必要となる「ビジネスアーキテクト思考」と「プロデュース力」を統合的に学ぶプログラムを開講。単なる発想や企画立案にとどまらず、事業の構造設計から実現プロセス、成長戦略までを体系的に学び、持続可能なビジネスを創出する力を養います。

■講座概要

講座内容：18講座

申込受付期間：10月8日(水)～10月31日(金)

受講期限：申し込みから6か月間

受講形式：オンデマンド形式でいつでもどこからでも受講可能

申込形式：個人申込、法人申込 どちらでも可能。

受講金額：150,000円（税別）※通常定価の60%OFF

詳細・申込はこちらから(https://www.sendenkaigi.com/creative/courses/cl-theme_new_business_development/)

■「ブレーン クリエイティブライブラリー」について

～ クリエイティビティを次世代に継承する～

いつの時代においても、優れたクリエイティブは人々の心を捉え、動かしてきた歴史があります。この歴史と一流クリエイターの考えは、これからの未来に継承していくべきものです。

今までは、一部、書籍や専門誌の形で発行し、流通され、また図書館に収集、保管されることで、後進の者が目にし、読むという行為がほとんどでした。それも、お名前や作品に触れる機会があっても、作品以外の知見やお考えに触れる機会がほとんど無く、それが失われることは、未来のクリエイティブのために、大きな損失ではないか、と考えました。

後世にその知見や技術を継承していくために、今回、「ブレーンクリエイティブライブラリー」という名称で、活字や図版だけでは伝えきれないものを映像で残し、クリエイターの肉声に基づき、現在のメディア環境にあった映像コンテンツとして作成し、いつでも、どこでも受講できる講座として未来に向けて配信いたします。

＜登壇する約80名のトップクリエイターによる講座の一覧はこちら(https://www.sendenkaigi.com/creative/brain-creative-library/)＞

ラインナップの拡充に伴い、講師1人ずつ、講義を受講する単独申込だけでなく、まとめて受講できるお得な「30講座／20講座／10講座受講パック」の提供も開始しました。

クリエイティブの分野において、多様なテーマで第一人者の方々が講義する形式で、今後も講義を順次追加していきます。

■月刊『ブレーン』について



○発行元／株式会社宣伝会議

○判型／A4変型、平とじ、144ページ

○定価／1,500円（税込）

○創刊／1961年

○販売／全国有力書店ならびに定期購読 〇発行部数／5万部

○主要読者／広告会社、制作会社など広告クリエイティブに関わる方全般。企業の宣伝担当者、インハウスデザイナー、マーケター、ブランドマネージャーなど。広告・クリエイティブ関連の職種を目指す学生・業界志望者。

宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。