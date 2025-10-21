医師作家・藤ノ木優氏が青春バスケ小説に挑戦！ 俳優・坂井真紀氏が推薦する『スウィッシュ！』、徳間書店より発売！

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、藤ノ木優氏の最新長篇『スウィッシュ！』（https://www.tokuma.jp/book/b669432.html）を10月24日（金）に発売いたします。




『スウィッシュ！』（藤ノ木優／著）

運動音痴のキャプテンと骨折した絶対的エース。
ふたりの絆が奇跡を起こす、号泣の青春バスケ小説。

全力で応援しすぎて(涙)、声が枯れた、と思う。
――俳優・坂井真紀
■あらすじ


■著者の言葉

熱くて爽やかで手に汗握る本格青春バスケ小説！


怪我をしたエースの親友との友情物語かつ、


拗れてしまったスポーツドクターの父親との再生物語。


医師作家がスポーツ小説家としてデビューする決意で筆を取った


渾身の一作です。是非お楽しみ下さい！


　――藤ノ木優



■著者プロフィール

藤ノ木優（ふじのき・ゆう）


産婦人科医・医学博士。2021（令和3）年、『まぎわのごはん』で作家としてデビューする。2023年、『あしたの名医　伊豆中周産期センター』で北上次郎オリジナル文庫大賞を受賞。以降、「あしたの名医」シリーズとして巻を重ねる。他の著書に『あの日に亡くなるあなたへ』『アンドクター 聖海病院患者相談室』『-196℃のゆりかご』『偽医者がいる村』がある。



■書誌情報


装画／中村至宏

タイトル：スウィッシュ！
著者：藤ノ木優
定価：1,980円（税込）
判型：四六判並製
ページ数：304ページ
発売：2025年10月24日（金）
ISBN：978-4-19-866075-8
【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669432.html
【Amazon】http(https://www.amazon.co.jp/dp/4198660751/)s://www.amazon.co.jp/dp/4198660751/(https://www.amazon.co.jp/dp/4198660751/maru)



●本書は書下しです。






