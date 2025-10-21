医師作家・藤ノ木優氏が青春バスケ小説に挑戦！ 俳優・坂井真紀氏が推薦する『スウィッシュ！』、徳間書店より発売！

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店 （本社：東京都品川区上大崎 代表取締役社長：小宮英行）は、藤ノ木優氏の最新長篇『スウィッシュ！』（https://www.tokuma.jp/book/b669432.html）を10月24日（金）に発売いたします。

『スウィッシュ！』（藤ノ木優／著）

運動音痴のキャプテンと骨折した絶対的エース。

ふたりの絆が奇跡を起こす、号泣の青春バスケ小説。





***全力で応援しすぎて(涙)、声が枯れた、と思う。――俳優・坂井真紀***

■あらすじ

■著者の言葉

帯表4より

熱くて爽やかで手に汗握る本格青春バスケ小説！

怪我をしたエースの親友との友情物語かつ、

拗れてしまったスポーツドクターの父親との再生物語。

医師作家がスポーツ小説家としてデビューする決意で筆を取った

渾身の一作です。是非お楽しみ下さい！

――藤ノ木優

■著者プロフィール

藤ノ木優（ふじのき・ゆう）

産婦人科医・医学博士。2021（令和3）年、『まぎわのごはん』で作家としてデビューする。2023年、『あしたの名医 伊豆中周産期センター』で北上次郎オリジナル文庫大賞を受賞。以降、「あしたの名医」シリーズとして巻を重ねる。他の著書に『あの日に亡くなるあなたへ』『アンドクター 聖海病院患者相談室』『-196℃のゆりかご』『偽医者がいる村』がある。

■書誌情報

装画／中村至宏

タイトル：スウィッシュ！

著者：藤ノ木優

定価：1,980円（税込）

判型：四六判並製

ページ数：304ページ

発売：2025年10月24日（金）

ISBN：978-4-19-866075-8

【徳間書店】https://www.tokuma.jp/book/b669432.html

【Amazon】http(https://www.amazon.co.jp/dp/4198660751/)s://www.amazon.co.jp/dp/4198660751/(https://www.amazon.co.jp/dp/4198660751/maru)

●本書は書下しです。

■本件に関する報道関係者のお問い合わせ先

【徳間書店PR窓口】

株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

pr★c-pub.co.jp （★は＠に変換してお送りください）