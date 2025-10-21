「ムー」とSCRAPが“ヤバい”旅へご案内！ 自宅で遊べる最新リアル脱出ゲーム『本当にある!? 謎が導く不可思議スポットファイル』発売』

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）が刊行するスーパーミステリー・マガジン「ムー」は、リアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）が2025年11月25日に発売する、自宅で遊べるリアル脱出ゲームの最新作、ワールド謎ツアー『本当にある!? 謎が導く不可思議スポットファイル』を監修しました。

同作では、世界の裏側に潜む“都市伝説”をあなたの手で追いかける、ゾクッと不思議なミステリーツアーにご案内。実際に存在する“噂の現場”をあなた自身で巡り、謎を解き明かすことで、次の目的地が明らかになります。

特設サイト：https://realdgame.jp/s/worldnazo-mysterytour/

■「ワールド謎ツアー」シリーズとは

手元の謎解きキットとGoogle マップのストリートビューを用いて、実際の街を探索しながら謎を解くリアル脱出ゲームです。自宅にいながら世界中を旅したような体験ができる、シリーズで累計6万人が参加した不思議なツアーとなっています。

『本当にある!? 謎が導く不可思議スポットファイル』は同シリーズの第3弾です。過去の「ワールド謎ツアー」シリーズとは異なり、1人でも遊ぶことができます。

ムー完全監修！ 旅の途中でミステリースポットのコラムを楽しめる

旅の行き先は、骨で埋め尽くされた礼拝堂、のどかな町に隠された極秘地下施設など、世界各国の不可思議スポット。謎を解くだけではなく、まるで旅をしているかのように、各スポットのエピソードを楽しむことができます。

さらに、監修を担当したスーパーミステリー・マガジン「ムー」のここだけのミニコラムも掲載。"ならでは"の視点満載の情報を楽しめる特別なツアーです。

■11月8日（土）、9日（日）開催『ナゾトキマーケット』で最速先行販売！

一般販売に先駆け、2025年11月8日(土)、9日(日)に東京ドームシティ プリズムホールで開催される『ナゾトキマーケット』にて、本商品を最速先行販売します。『ナゾトキマーケット』の入場者限定の販売となり、各日数量が限られておりますので、お買い求めの際はお早めに会場へお越しください。

また、『ナゾトキマーケット』SCRAPブースにて本商品に限らず一会計税込6,000円以上購入した方には、SCRAP公式キャラクターであるSCRAPPIES(スクラッピーズ)がデザインされた、スライドパズルキーホルダーをプレゼント。ここでしか手に入らない限定グッズです。

SCRAP GOODS SHOP(通販)での予約販売は11月10日（月）から（11月21日（金） より順次発送）。全国のリアル脱出ゲーム店舗やオンラインストアなどでの一般販売は11月25日(火)からスタート。

■ワールド謎ツアー『本当にある!? 謎が導く不可思議スポットファイル』 概要

・特設サイト

https://realdgame.jp/s/worldnazo-mysterytour/

・CM

https://youtu.be/ae_ago9rSuY

・ストーリー

「変わり映えのない日常に、飽き飽きしているあなたを、世界旅行へとお連れします！」

本屋で見つけた、どこかうさんくさい一冊の本。

その本を購入したあなたの前に現れたのは、不気味なスーツ姿の男だった。

「この本を買ったということは、退屈な日々に飽きている証拠ですね！

そんなあなたを、世界中の“不可思議なスポット”へご案内しましょう。さあ、この契約書にサインを！ ほら！」

契約書に無理矢理サインを書かされたあなた。

旅の行き先は、骨で埋め尽くされた謎の場所、のどかな町に隠された極秘施設、そして1人の狂気が作り出した異様な光景。

「そうそう、契約書に書いてある通り、ツアーが終わるまでは帰れませんよ。ケケケケッ！」

世界中に実在する不可思議なスポットに仕掛けられた謎を解き明かし、無事に帰ってくることはできるのか!?

あなたの“ヤバい旅”が、今始まる！

・プレイ形式

人数制限：なし (推奨プレイ人数：1～2人)

制限時間：なし

所要時間：約4～5時間

必要なもの：インターネットに接続できる端末、筆記用具、ハサミ

・販売スケジュール

最速先行販売：2025年11月8日(土)、9日(日) 10:00～18:00開催『ナゾトキマーケット』

予約開始 ：2025年11月10日(月) 10:00～

※SCRAP GOODS SHOP（通販）のみの取扱いです。11月21日(金) より順次発送いたします。

一般販売 ：2025年11月25日(火) 10:00～

・販売価格

3,400円(税込)

・販売場所

［店舗］『ナゾトキマーケット』SCRAPブース、リアル脱出ゲーム店舗、東京ミステリーサーカス、全国の書店

［オンライン］SCRAP GOODS SHOP（通販）、Amazon、楽天

※各店の営業時間に直接店頭にお越しいただきお求めください。

・少年探偵SCRAP団（FC）特典

コラム付きビジュアルカード

対象：『ナゾトキマーケット』SCRAPブース／リアル脱出ゲーム店舗／東京ミステリーサーカス／SCRAP GOODS SHOP（通販）でご購入の方

※予約分も対象となります。

※『ナゾトキマーケット』、リアル脱出ゲーム店舗、東京ミステリーサーカスで購入する場合は、購入時、会員ページをスタッフに提示いただいた方へ特典をお渡しします。

※SCRAP GOODS SHOPで購入する場合は、団員サイトにログイン後、購入ページへアクセスしてください。

※なくなり次第終了です。

・『ナゾトキマーケット』SCRAPブース購入者特典

一会計につき税込6,000円以上購入した方へ、SCRAP公式キャラクターであるSCRAPPIES（スクラッピーズ）がデザインされたスライドパズルキーホルダーをプレゼント。

・企画制作 SCRAP

・監修 ムー

■リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,490万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/

☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/

☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

■SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。

SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。

テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。

☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/

☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

【情報掲載の際にお渡しできるもの】

・過去のリアル脱出ゲームで出した謎等

・現在公演中のSCRAPのイベントへのご招待

・メインビジュアルデータやコンテンツ紹介用の宣材画像

その他必要なものがあれば気軽にお問い合わせください。

※画像をご使用の際は必ず「(C)SCRAP」のコピーライト表記をお願いいたします。

■月刊「ムー」とは

1979年10月に創刊した「ムー」は、「世界の謎と不思議に挑戦する」をテーマに刊行を重ねて昨年で45周年を迎えたスーパーミステリー・マガジン。UFO、未確認動物、古代文明、超科学、スピリチュアルなど「怪しいこと」全般を対象に、独自の目線と仮説を提唱しており、全世界の超常現象ファンから愛され続けています。

・webムー（https://web-mu.jp/）

・ムー公式Twitter（@mu_gakken(https://x.com/mu_gakken)）

・ムー公式TikTok（@mu_plus(https://www.tiktok.com/@mu_plus)）

・ムー公式通販 https://shop.web-mu.jp/