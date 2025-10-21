［福島県郡山市］Z世代が作る地元企業PR動画を公開！
郡山市
左から、(株)瀧口製作所、矢田工業(株)、(社福)安積福祉会、東北アンリツ(株)
▲学生による企業取材時の様子
▲表彰式の様子
郡山市内の学生が、地元企業を知り、企業が学生側のニーズに応じた魅力を発信することを目的に、市内で学ぶZ世代やα世代の学生と地元企業が協働でショート動画を作成しました。
作成した動画は当WEBサイト及び本市公式YouTubeにてご視聴いただけます。
【郡山市地元企業プロモーション事業WEBサイト】
URL：https://www.city.koriyama.lg.jp/soshiki/119/154495.html
【郡山市公式YouTube】
URL：https://youtube.com/@koriyamacitychannel?si=W7jj14zu2tBMS5Jp
事業経過
６月24日・30日 セミナー・ワークショップ開催
７月８日～29日 企業取材・動画制作
８月25日～ 当事業WEBサイト・市公式YouTubeにて動画公開
８月25日～９月18日 動画投票期間（25日間）
10月10日 表彰式（こおりやま産業博とタイアップ）を開催
表彰一覧（参加企業及び参加校）[表: https://prtimes.jp/data/corp/117635/table/120_1_22cc69f0365cc0e68f090eb14ed4c051.jpg?v=202510211055 ]
本件に関するお問合せ先
郡山市農商工部産業雇用政策課
電話：024-924-2251 Mail：koyouseisaku@city.koriyama.lg.jp