プレスリリースの基礎・キホンとPR効果を学ぶ！広報・PRセミナーを開催します！

つくば市

PR TIMES公認プレスリリースエバンジェリスト 公益財団法人筑波メディカルセンター 遠藤 友宏氏登壇

茨城県つくば市（市長：五十嵐立青、以下つくば市）は、株式会社PR TIMESと2017年に締結したつくば市内企業のPR支援に関する協定に基づき、10月29日（水）につくばスタートアップパークで事業者向けの広報・PRセミナー「プロモーション戦略の現場 vol.7 -プレスリリースの基礎・キホンとPRの効果-」を開催します。

今回も昨年に引き続き、ゲストに公益財団法人筑波メディカルセンター総務部経営企画課広報係であり、PR TIMES公認プレスリリースエバンジェリストの遠藤友宏氏をお招きし、広報・プレスリリースの重要性やよいリリースのコツを、わかりやすくお話しいただきます。

また、株式会社PRTIMESの高田直幸氏からもプレスリリースサービスPR TIMESの使い倒す方法も伝授いただきます。

プレスリリースの活用に悩んでいる方、地域での情報発信に課題を感じている方、事業の周知を行いたい方など、それぞれのフェーズや目的に合った情報発信の仕方を学びましょう！

2024年の広報・PRセミナーの様子

※プレスリリースエバンジェリスト：PR TIMESが公認しているプレスリリースへの愛と知識と経験を持ち、プレスリリースの活用を周りへ広める個人の方です。情報発表によって活動を前進させられる人を増やすことを目的に、各地でセミナー講師を務めるなどプレスリリース未活用の方や改善余地のある方へ、プレスリリース発信文化を広める活動を行っています。

■セミナー概要

- 開催日：2025年10月29日（水）- 時 間：18:00～20:00- 場 所：つくばスタートアップパーク（先着40名程度）/オンライン（100名まで）- 参加費：無料- 対象：広報、事業担当者、スタートアップの経営者などプレスリリース配信を検討している人、起業を目指す個人など- 主催：つくば市- 共催：株式会社PR TIMES- 詳細、お申込みURL： https://tsukuba-stapa.jp/event/3875/

■内容

18:00～18:05 オープニング

18:05～18:55 ゲストトーク / 事業紹介

18:55～19:25 クロストーク

19:25～19:30 クロージング

19:30～20:00 交流会（現地のみ）

■登壇者

【ゲスト】

遠藤 友宏（PR TIMES 公認プレスリリースエバンジェリスト / 公益財団法人筑波メディカルセンター）

2009年、近畿日本ツーリスト株式会社に入社。教育旅行分野の添乗・営業を経て、2012年、公益財団法人筑波メディカルセンターへ入職。2015年6月より法人広報部門にて、広報誌の企画編集、動画制作、公式SNSの運営、プレスリリース配信などを担当。

2021年に実施したクラウドファンディングでは広報・PR実務を担い、プロダクト完成後に配信したプレスリリースが、株式会社PR TIMES主催のプレスリリースアワード2022「ヒューマン賞」を受賞。

2023年10月よりPR TIMES公認プレスリリースエバンジェリストとして活動。

高田直幸（株式会社PR TIMESパートナービジネス開発室）

株式会社PR TIMESで、自治体や地域の団体等とのアライアンスを担当。

【モデレーター】

堀下 恭平（株式会社しびっくぱわー 代表取締役社長 / つくばスタートアップパーク コミュニティマネージャー）

1990年熊本生まれつくば在住。商店街活性化/行政計画策定支援で最初の起業をし、以降まちづくりや福祉領域のNPOまで幅広く8社起業/経営。2016年あらゆる挑戦を応援する場Tsukuba Place Labを創業し8年で3,500回以上のイベントを企画運営。2018年つくば駅前コワーキングup Tsukuba創業。2021年つくばスタートアップパーク運営。「迷ったら全部やる」がモットーで「成功するまで続ければ失敗しない」が信念。総務省認定 地域力創造アドバイザー。

■イベントに関するお問合せ

イベント内容やお申し込み方法、個人情報の取り扱いなどについてご不明点がある場合は、お電話またはメールにてお問い合わせください。

電話番号：029-856-0610（平日11:00～21:00）

メールアドレス：seminar@tsukuba-stapa.jp