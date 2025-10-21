オリジナル卓上カレンダープレゼント ＆ 東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)ご招待！

新菱冷熱工業株式会社

新菱冷熱工業株式会社は、2025年10月21日～2025年12月5日、2026名様に“新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート(R)卓上カレンダー”が、カレンダー当選者の中から抽選で10組20名様に“東京ディズニーリゾート(R)・パークチケット（ペア）”が当たるオープンキャンペーンを開催いたします。





オリジナルカレンダーは透明シート付きの月めくりタイプで、各月のカレンダーの上に絵柄が付いた透明シートが重ねられていて、透明シート有りと無しの2通りのパークシーンを楽しめます。この機会をお見逃しなく、ぜひご応募ください。

新菱冷熱工業株式会社は、東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。



【新菱冷熱さわやかキャンペーン概要】

＜キャンペーンURL＞

https://www.shinryo.com/sponsor/cp11/

＜応募期間＞

2025年10月21日（火）～2025年12月5日（金）

＜賞品＞

●東京ディズニーリゾート(R)・パークチケット（ペア）（10組20名様）※

●新菱冷熱オリジナル東京ディズニーリゾート(R)卓上カレンダー（2026名様）

※パークチケットはカレンダー当選者の中から抽選で10名様に当たります。

※「東京ディズニーランド(R)」または「東京ディズニーシー(R)」どちらかに入園できるパスポートです。

※入園には東京ディズニーリゾート・アプリから、事前に入園日・入園パークをご予約いただきます。東京ディズニーリゾート・アプリのダウンロードおよびMyDisneyアカウントのご登録（無料）が必要です。

※スマートフォンおよび通信費は当選者負担となります。

※こちらのパークチケットは他のチケットと入園の予約開始スケジュールが異なります。チケットの有効期限内かつ予約可能日からご選択ください。

※入園にはテーマパーク利用約款が適用されます。詳細は東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

＜応募方法＞

上記キャンペーンURLからお申込みいただけます。