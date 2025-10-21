指だけでカチッと装着、ポンッと取り外し！塗装後に、手を汚すことなく片付けできるローラー。

株式会社アサヒペン

株式会社アサヒペン（本社：大阪市鶴見区、代表取締役社長：澤田耕吾）は、塗装作業の効率と快適性を追求した新商品「ONE LOCK ROLLER（ワンロックローラー）」を発売いたしました。

「ONE LOCK ROLLER（ワンロックローラー）」は、従来のローラーとは一線を画すワンタッチ着脱機構を搭載しており、手や周囲を汚さずに簡単・清潔にローラーの交換が可能です。

DIYでの塗装作業では、使用後にローラーをハンドルから取り外す際、手に塗料が付着してしまうという悩みが常につきまとっていました。「ONE LOCK ROLLER（ワンロックローラー）」は、指先だけで「カチッ」と装着でき、取り外しも親指でクリップ部分を押すだけで「ポンッ」と簡単に行えます。使用後はそのままゴミ箱に捨てることができるため後片付けもスムーズです。

また、特別なハンドルやアタッチメントは不要で、一般的なスモール（スリム）タイプのハンドルに対応しており、当社の商品以外でもご使用いただけます。

ローラーの素材には耐久性に優れたポリエステルを採用。高粘度の塗料との相性も良好です。

毛丈は用途に応じて選べる3種類（短毛5mm／中毛12mm／中長毛18mm）をご用意しました。

対応塗料は、水性塗料および油性塗料（※ラッカー系を除く）。広い面からコーナー、入隅、狭い場所まで、さまざまな塗装シーンに対応しています。

DIY初心者からプロの方まで誰でも手軽に、そして快適に使える「ONE LOCK ROLLER（ワンロックローラー）」。新しい塗装体験をぜひでお試しください。

・商品詳細 https://www.asahipen.jp/products/view/32073

・HOWTO動画 https://www.youtube.com/watch?v=FK8jd6Bqv0E