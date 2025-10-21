株式会社YEEELL グローバル対応チーム「Global Vision Studio（GVS）」を新設

株式会社YEEELL

株式会社YEEELL（本社：東京都品川区、代表取締役社長：稲生貴史）は、グローバル発信体制を強化するための新チーム 「Global Vision Studio（GVS：グローバル・ビジョン・スタジオ）」 を設立しました。

GVSは、国内外およびインバウンド市場に向けたSNS運用、動画コンテンツ制作、インフルエンサーキャスティングを通じて、企業やブランドの多言語・多文化対応を支援し、世界に“伝わる”コミュニケーションをワンストップで実現します。

◼️設立背景

SNSを中心とした情報発信のグローバル化が加速する中、国内企業において以下のような課題が顕在化しています。

- 多言語での発信や翻訳のクオリティにばらつきがある- 文化や表現の違いにより、海外ユーザーに意図が伝わりにくい- 海外SNSの最新トレンドを把握しきれない- 各国ごとの効果的なコンテンツ設計が難しい- 海外インフルエンサーとの連携や管理に不安がある

こうした課題を解決し、企業やブランドの魅力を“正しく・魅力的に”世界へ届けるために、YEEELLはグローバル視点に特化した専門チーム「GVS」を立ち上げました。

◼️GVS（Global Vision Studio）について

GVSは、SNS運用・動画制作・インフルエンサー施策を中心に、多言語・多文化に対応したグローバル発信をトータルでサポートするチームです。

現地出身メンバーを含む国際的なチーム体制により、リアルな文化理解と自然な言語表現を基盤に、ブランドメッセージを的確に届けます。

・GVSの特徴

1.ネイティブ視点による自然な表現と文化理解

各国の文化背景やトレンドを踏まえた“伝わる表現”で、多国籍ユーザーにリーチします。

2.SNS戦略から制作・分析までワンストップ支援

企画・撮影・編集・投稿・レポートまで一貫して行い、最適なPDCAサイクルを構築します。

3.インフルエンサーとのグローバル連携

海外・日本在住外国人クリエイターとのネットワークを活用し、最適なキャスティングを提案します。

◼️提供サービス

GVSでは以下のようなサービスを提供いたします。

1.SNSアカウント運用

- 多言語コンテンツ戦略- 投稿スケジュール企画・運用- コミュニティマネジメント支援- 動画コンテンツ制作- 多言語対応サポート- 分析・レポート作成

2.動画コンテンツ制作

- 企画・構成- 撮影・編集- サムネイルなどのデザイン制作- ナレーション／字幕作成（多言語対応）

3.インフルエンサーキャスティング

◼️チームメンバー紹介

- 日本在住外国人インフルエンサーや日本国内外のクリエイターを含むネットワーク活用- マイクロ～トップクリエイターの選定・提案- キャンペーン設計および効果最大化支援

GVSは、グローバルSNS運用の現場で活躍する以下のメンバーで構成されています。

写真右から：Shelby Shikashio（英語／日本語）、Nicole Santana（英語／日本語／タガログ語）、Mazella Tenggoro（英語／インドネシア語）、Megan Lee（英語／中国語）

それぞれが多言語SNS運用、コンテンツ制作、コミュニティ分析などの領域に強みを持ち、

地域・文化に最適化したアプローチを実現します。

GVSは、グローバル視点からの戦略的インサイトとクリエイティブなソリューションを通じて、ブランドの海外展開を目指す企業を包括的にサポートしてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社YEEELL

東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル4F

https://yeeell.co.jp/

GVSに関する詳細・ご相談はこちら

info@yeeell.jp