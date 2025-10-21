ニトリ「Nウォーム」シリーズに2025年秋冬モデルのベビー寝具が新登場！ブランケットや敷きパッドなど全21アイテムを新発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年9月中旬からニトリネットおよび全国の一部店舗にて販売を開始した、人気の吸湿発熱素材「Nウォーム」を使用したベビー寝具をご紹介いたします。【ベビー特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/)

2025年秋冬モデルの「Ｎウォーム」ベビー寝具は、ブランケット・敷きパッド・スリーパー・プレオール・おくるみなど、赤ちゃんの日常に寄り添う多彩なラインアップをご用意しております。

赤ちゃんにさっとかけられるふわふわ軽い裏ボアのブランケットは、吸湿発熱素材「Nウォーム」と「Nウォームダブルスーパー」の2種類の展開です。ふんわり柔らかい肌ざわりに、抜群の保温力で掛けた瞬間からあたたかくなります。70×100cmで持ち運びにも便利なサイズに設計されています。「Nウォームダブルスーパー」には、フチに貝殻をイメージした可愛い波型ステッチがあしらわれており、小さな刺繍とともに愛らしい印象です。

※モデル：生後9か月 約73cm

下からの冷えを防止するおひるね敷きパッドは、ベビーベッドのサイズに合わせた70×120ｃｍのサイズです。普通のタイプとお布団を汚れから守る防水タイプの2種類あります。防水タイプはこれ一枚でお布団を汚れから守ってくれるのでパパママの強い味方です。また、リビングなどでも使いやすい60×90ｃｍのミニサイズもご用意しています。

人気のシマエナガデザインの「Ｎウォーム」寝具も2種類、ベビーまくら・寝袋が登場。

まくらは裏側に腕を通せるバンドがついているので、枕がクッションとなるため授乳時などもママの腕も疲れにくいです。抱っこから寝かしつけにもぴったり。

寝袋はマットとしても使用可能です。さらにファスナーを大きく開いてブランケットとしても使用できる便利なアイテムです。

この他にもあたたかく過ごせるベビー寝具を多数取り揃えております。ぜひ、ご覧ください。

▼https://www.nitori-net.jp/ec/feature/babyitem/

「Nウォーム」で寒い季節でも、赤ちゃんがあたたかく快適に過ごせるようにしませんか？

ニトリでは今後もさまざまなベビー用品の開発を進め、赤ちゃんとママとパパがより快適に過ごせるような提案を強化してまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】ベビーブランケット(Nウォーム ST25)

【価格】1,290円

【サイズ（約）】幅70cm×奥行100cm×高さ1cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007363s/

【商品名】ベビーブランケット(Nウォーム ST25)

【価格】2,490円

【サイズ（約）】幅70cm×奥行100cm×高さ0.6cm

【カラー】アイボリー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007370/

【商品名】すべり止め付きおひるね敷きふとん(Nウォーム ST25)

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅70cm×奥行120cm×高さ1cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007394s/

【商品名】おひるね敷パッド (NウォームWSP ST25)

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅70cm×奥行120cm×高さ0.6cm

【カラー】アイボリー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007349s/

【商品名】防水敷パッド(Nウォーム ST25)

【価格】1,990円

【サイズ（約）】幅70cm×奥行120cm×高さ1cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007325s/

【商品名】ミニ防水敷パッド(NウォームST25)

【価格】1,490円

【サイズ（約）】幅60cm×奥行90cm×高さ1cm

【カラー】グレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007332s/

【商品名】ねぶくろ(Nウォーム シマエナガ SN25)

【価格】2,990円

【サイズ（約）】幅74cm×奥行83cm×高さ2cm

【カラー】アイボリー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007400/

【商品名】ベビー枕 シマエナガ(Nウォーム SN25)

【価格】999円

【サイズ（約）】幅26cm×奥行20cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2116100007417s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。