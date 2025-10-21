新世代WiFi 7ルーターで、オンラインゲームの常識を変える。WiFi 7対応ゲーミングルーター「ROG Strix GS-BE7200X」の発売を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、ROG（Republic of Gamers）ブランドより、次世代無線規格「WiFi 7（IEEE 802.11be）」に対応したゲーミングルーター 「ROG Strix GS-BE7200X」 を2025年10月31日（金）に全国の家電量販店やオンラインストアにて順次発売開始します。最大7.2Gbpsの無線速度と10Gポートを備えた高性能ネットワーク設計により、ゲーマーに圧倒的なスピードと安定性を提供します。

WiFi 7による超高速・低遅延通信

新世代規格「WiFi 7」は、160MHz帯域や4096-QAM変調、マルチリンクオペレーション（MLO）に対応し、最大7.2Gbpsの通信速度を実現。複数デバイスを同時に接続しても遅延の少ない安定したゲーミング環境を構築します。

10G WAN対応、合計16.5Gbpsの有線ネットワーク性能

10G WANポート、2.5G LANポート、1G LANポート×4を搭載。高性能NASやゲーミングPC、コンソール機を複数同時に接続しても帯域が分散されず、常に最高の速度を維持します。

ゲーム専用最適化機能「Gaming Network」

ROG独自の「Gaming Network」モードを搭載。デバイスごとの通信を自動的に識別し、ゲーム通信を優先化。モバイルゲームブースト機能により、オンライン対戦の遅延を最小限に抑えます。

スマートホーム統合と高度なセキュリティ

Smart Home Master機能により、IoTデバイスや子供用ネットワーク、ゲストWiFiを柔軟に分離管理可能。さらに、商用グレードのAiProtectionを搭載しており、ネットワークをサイバー脅威から保護します。

スタイリッシュなROGデザイン

「Slash PCB」設計による放熱効率の高い筐体構造と、カーボンナノコーティングのアルミヒートシンクを採用。偏光仕上げのROGロゴとAURA RGBライティングが、ゲーミングルームを彩ります。

製品概要

- 製品名：ROG Strix GS-BE7200X- 無線規格：WiFi 7（802.11be）- 最大速度：最大7,200Mbps（デュアルバンド対応）- ポート構成：10G WAN ×1、2.5G LAN ×1、1G LAN ×4- 対応機能：AiProtection、VPN Fusion、Gaming Network、AURA RGBなど- 発売日：2025年10月31日（金）- 製品詳細：https://rog.asus.com/jp/networking/rog-strix-gs-be7200x/(https://rog.asus.com/jp/networking/rog-strix-gs-be7200x/?utm_source=PR&utm_medium=Link)Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan