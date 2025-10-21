街に詳しすぎるホテルスタッフが薦める飲食店が満載！日経トレンディより『OMO by 星野リゾートが選ぶご近所グルメマップ』2025年10月27日発行

星野リゾート全国のOMOにある「ご近所マップ」を元に200店以上の飲食店を掲載

2025年10月27日、日経BPより書籍『OMO by 星野リゾートが選ぶご近所グルメマップ』が発行されます。本書は星野リゾートが全国に展開する「街ナカ」ホテル「OMO（おも）」のスタッフ「OMOレンジャー（＊１）」が宿泊者におすすめしたり、館内に掲示しているホテル周辺を案内した「ご近所マップ（＊２）」に掲載している飲食店30～60か所（1施設あたり）の飲食店の中から一部を掲載した書籍です。浅草や金沢、京都、大阪などOMOがある16の街ナカグルメを200店以上紹介しています。

＊１ OMOレンジャー…街やホテル周辺のスポットに精通しているスタッフ。

＊２ ご近所マップ…OMOから徒歩圏内の周辺店舗や観光スポットをスタッフ独自の視点で紹介しているオリジナルマップ。



背景

「OMO」のコンセプトは「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街にレジャーやイベント等の目的で訪れた際に、ホテルに着いてただ眠るだけではなく、積極的に街へ足を運び、その街の個性や魅力を満喫して欲しいと考えています。その拠点となるホテルとして、スタッフが「OMOレンジャー」として、ホテル周辺の店舗や観光スポットを入念にリサーチし、おすすめ情報を「ご近所マップ」に掲載したり、宿泊者の要望に合わせて街の楽しみ方を提案したりしています。特に飲食店は街ナカの滞在のハイライト。本書ではその街に愛着を持ち、店主さんとも情報交換しているOMOレンジャーだからこそ知っている名物メニューやこだわりポイントなどをディープな目線で紹介します。

『OMO by 星野リゾートが選ぶご近所グルメマップ』概要

OMOの各ホテルに設置している「ご近所マップ」の店舗情報を日経トレンディ編集部とOMOレンジャーで一部抜粋・追加取材し、全16エリアの情報を集約。従来のガイドブックには載っていない、とにかくディープな観光・グルメ情報にスポットライトを当てた、見るだけでその街へ繰り出したくなる1冊です。

初めて訪れる街でも、特徴や雰囲気を知ることができるOMOレンジャーの目線でお勧めポイントを紹介日経トレンディについて

日経BPが発行する1987年創刊の月刊誌。消費者の視点から最新の製品やサービスを検証するほか、トレンドを予測し、個人生活を刺激する流行情報誌。

「日経トレンディ」編集部コメント

OMOは「テンションあがる『街ナカ』ホテル」がコンセプト。ホテル周辺を知り尽くしたスタッフが、その街の魅力を発信しています。本書では、OMOの協力のもと、「ご近所マップ」をより飲食店に特化させたオリジナルのマップを作成しました。北海道から沖縄まで、日本全国のうまい物をギュッと集めた、観光はもちろん、出張のお供にもぴったりの1冊となっています。

表紙イメージOMO by 星野リゾートが選ぶ ご近所グルメマップ

発行 ：株式会社日経BP

定価 ： 1,650円（消費税込み）

発売日 ： 2025年10月27日

ページ数：146ページ

サイズ ：148mm×180mm

URL ：https://www.amazon.co.jp/dp/4296209442

掲載エリア：旭川、小樽、函館、大塚、五反田、赤坂、金沢、京都祇園、三条、東寺、大阪、関西空港、高知、熊本、那覇

「OMO(おも)」とは ?

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在全国16施設を展開し、2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、2026年春頃に「OMO7横浜」の開業を予定しています。（2025年9月時点）

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/omo/



