【学研スタディエ】フードドライブ開催中！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研スタディエ（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）の展開する進学塾サインワン、学研の個別学習G-PAPILS、ビーンズインターナショナルプリスクールでは、「食品ロス」削減と「必要な人に必要なものを」をテーマにしたフードドライブを、10月13日（月）～11月1日（土）の期間で開催しています。
■未開封、消費期限が2カ月以上ある、常温保存可能な食材の寄付を募集いたします
寄付いただいた食材は、フードバンク団体や生活困窮者世帯や支援を行っている団体、施設、子ども食堂や学習支援、シェルター、炊き出しを行っている団体等へ無償で提供することで、埼玉県の子ども食堂支援、そして孤食の解消に貢献することを目的に活動しています。
過去のフードドライブで集まった寄付食材
■フードドライブ担当者の声
毎年この時期の恒例イベントとしてフードドライブを実施しており、今回で4回目の開催となりました。フードドライブをイベントとして実施することで、食料支援は当然ですが、子どもたちに「食」について考える機会としてもらえるように準備しています。
食料自給率やフードロス、災害食、「いただきます」「ごちそうさま」の意味など「食」についてのちょっとした豆知識を記載した読み物を作成し、子どもたちが「食」に対しての興味を持てるようにしています。毎日の「食べる」ということに興味関心の気持ちが芽生えてくれたら嬉しいです。
（学研スタディエSDGs担当 金森裕樹）
■今一度、ご自宅の食料をご確認ください
東日本大震災の経験や首都直下地震への備えもあり、災害に備えた食料を備蓄しているご家庭が多いと思います。備蓄食の中には、同じ商品でも、製造ロット違いにより、賞味期限が年単位で異なる場合があります。ご家庭で無理なくお召し上がりいただくのが一番ではありますが、賞味期限が近い備蓄食料のうち、消費が難しいものについては、ぜひお近くのフードドライブ・フードバンク団体等にご連絡いただければ幸いです。
寄付いただいた食材は、生活困窮者世帯や支援を行っている団体、施設、子ども食堂や学習支援を行っている団体等へ無償で提供されます。
未来を担う子どもたちに向けて、学習塾ができることを模索しながら、これからも学研スタディエは、地域の皆様を応援してまいります。
■お持ち込み場所・方法
期間 10/13（月）～11/1（土）
場所 進学塾サインワン、学研の個別学習G-PAPILS、ビーンズインターナショナルプリスクール 各教室
お持ち込みに際して 14:00～22:00の間でしたら原則お受け取り可能となっておりますが、念のためお持ちいただく際は、本部事務局0120-385-314（月～土 10:00～18:00）または各校舎まで事前にお電話にてご連絡ください。
■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）
学研スタディエは、「すべての人が心ゆたかに生きることを願い、今日の感動・満足・安心と、明日への夢・希望を提供します」のグループ理念のもと、国内外学習塾事業を通じて社会に貢献することを目指しています。
代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏
本社所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目32-10
Webサイト：https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開