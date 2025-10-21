【学研スタディエ】フードドライブ開催中！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研スタディエ（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）の展開する進学塾サインワン、学研の個別学習G-PAPILS、ビーンズインターナショナルプリスクールでは、「食品ロス」削減と「必要な人に必要なものを」をテーマにしたフードドライブを、10月13日（月）～11月1日（土）の期間で開催しています。

■未開封、消費期限が2カ月以上ある、常温保存可能な食材の寄付を募集いたします

寄付いただいた食材は、フードバンク団体や生活困窮者世帯や支援を行っている団体、施設、子ども食堂や学習支援、シェルター、炊き出しを行っている団体等へ無償で提供することで、埼玉県の子ども食堂支援、そして孤食の解消に貢献することを目的に活動しています。

過去のフードドライブで集まった寄付食材

■フードドライブ担当者の声

毎年この時期の恒例イベントとしてフードドライブを実施しており、今回で4回目の開催となりました。フードドライブをイベントとして実施することで、食料支援は当然ですが、子どもたちに「食」について考える機会としてもらえるように準備しています。

食料自給率やフードロス、災害食、「いただきます」「ごちそうさま」の意味など「食」についてのちょっとした豆知識を記載した読み物を作成し、子どもたちが「食」に対しての興味を持てるようにしています。毎日の「食べる」ということに興味関心の気持ちが芽生えてくれたら嬉しいです。

（学研スタディエSDGs担当 金森裕樹）

■今一度、ご自宅の食料をご確認ください

東日本大震災の経験や首都直下地震への備えもあり、災害に備えた食料を備蓄しているご家庭が多いと思います。備蓄食の中には、同じ商品でも、製造ロット違いにより、賞味期限が年単位で異なる場合があります。ご家庭で無理なくお召し上がりいただくのが一番ではありますが、賞味期限が近い備蓄食料のうち、消費が難しいものについては、ぜひお近くのフードドライブ・フードバンク団体等にご連絡いただければ幸いです。

寄付いただいた食材は、生活困窮者世帯や支援を行っている団体、施設、子ども食堂や学習支援を行っている団体等へ無償で提供されます。

未来を担う子どもたちに向けて、学習塾ができることを模索しながら、これからも学研スタディエは、地域の皆様を応援してまいります。

■お持ち込み場所・方法

期間 10/13（月）～11/1（土）

場所 進学塾サインワン、学研の個別学習G-PAPILS、ビーンズインターナショナルプリスクール 各教室

お持ち込みに際して 14:00～22:00の間でしたら原則お受け取り可能となっておりますが、念のためお持ちいただく際は、本部事務局0120-385-314（月～土 10:00～18:00）または各校舎まで事前にお電話にてご連絡ください。

■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）

学研スタディエは、「すべての人が心ゆたかに生きることを願い、今日の感動・満足・安心と、明日への夢・希望を提供します」のグループ理念のもと、国内外学習塾事業を通じて社会に貢献することを目指しています。

代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏

本社所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目32-10

Webサイト：https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開