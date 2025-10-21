WEBCAS、「ITreview Grid Award 2025 Fall」のメールマーケティングツール部門やWebアンケート作成ツール部門などで最高位の「Leader」を受賞

株式会社WOW WORLD

SaaSの開発・提供を通して企業や団体のCX向上を支援する株式会社WOW WORLD（ワオワールド／本社：東京都品川区、代表取締役社長：美濃 和男、以下、当社）は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）運営のIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、当社の提供するメール配信システム「WEBCAS e-mail（ウェブキャス イーメール）」とアンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator（ウェブキャス フォーミュレーター）」が合わせて4つの部門で受賞したことをお知らせいたします。

■「ITreview Grid Award」／「Leader」とは

ITreview Gridとは、ITreviewに集まったレビュアーによる満足度評価と市場の認知度を、独自のアルゴリズムで掛け合わせた四象限のマップです。ITreviewが定めたカテゴリーごとにスコアを算出し作成されます。このマップをもとに各製品を評価したものが「ITreview Grid Award」です。満足度、認知度がともに高い製品は「Leader」として四半期ごとに表彰され、バッジが発行されます。

今回の「ITreview Grid Award 2025 Fall」は、ITreviewに集まったレビューのうち、2025年9月までの集計結果を対象としています。

「ITreview Grid Award 2025 Fall」の詳細、選考基準はこちら

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

■受賞内容

当社が提供する「WEBCAS」シリーズは、本イベントにおいて以下の通り表彰されました。

▼メール配信システム「WEBCAS e-mail」

【Leader】

・メールマーケティングツール部門 ※11期連続

・メール配信部門 ※9期連続

「WEBCAS e-mail」へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューから一部抜粋

-集客担当の心強い味方！（情報通信・インターネット/営業・販売・サービス職）

イベント集客やウェビナーへの案内に活用していますが、デザインテンプレートなどを自由にかつ簡単に作成保存でき集客テーマに合わせて活用ができることは便利です。

また、送付対象の読み込みも短時間で完了でき、不便を感じたことはありません。デザインのカスタマイズ性も細かい部分に手が届くので満足してます。

配信結果のレポートはワンクリックでPDFとしてDLができ、送付エラーが発生した際には、エラーの要因も内訳で確認ができますので次回以降の配信に関して対応策を練る工数削減ができるのも便利です。

-大規模なメール配信を安定的におこなえる（ソフトウェア・SI/宣伝・マーケティング）

個人情報関連の法規制がアップデートした際に、国内のサービスで規模感・安定性/堅牢性・効果計測・フォーム生成やデータベースの連携といった観点で、WEBCAS e-mailとWEBCAS DB creatorを契約開始して以来数年間利用をつづけています。

メールクリエイティブのカスタマイズ性も高いと感じていて、メールコミュニケーションで実現したい世界観も難なく実現できていると感じています。

-一切予備知識が無くても導入～利用までがスムーズです。（百貨店・スーパー/経営・経営企画職)

大量メール送信サービスを利用する上では自社サーバー側の事前設定から必要ですが、自身に一切専門知識が無くとも、WEBCAS e-mailのご担当者様が「いつ、何を、どうすればいいのか」をイチから全て丁寧に教えてくださるので、導入までがとてもスムーズでした。

トライアル期間にて競合製品もいくつか試用させていただいたのですが、比較検討した結果、WEBCAS e-mailのUIが圧倒的に分かりやすく、かつ使いやすいと感じました。

導入検討時期において、ご担当者様がサービス利用用途及びボリュームを丁寧にヒアリングしてくださり、それに即した適格な料金プランもご提案くださったので、迷うことなく当該サービスに決めさせていただきました。

導入後のサービス操作支援もきめ細やかなので、滞りなく目的の案件を完遂することができます。

「WEBCAS e-mail」の全レビューは以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/webcas-e-mail/reviews

WEBCAS e-mailの受賞カテゴリー

メールマーケティングツール：https://www.itreview.jp/categories/email-marketing

メール配信：https://www.itreview.jp/categories/email-delivery

▼アンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator」

【Leader】

・フォーム作成ツール部門 ※11期連続

・Webアンケート作成ツール部門 ※11期連続

「WEBCAS formulator」へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューから一部抜粋

-初心者でも使いやすい作成ツール（広告・販促/営業・販売・サービス職）

WEBCAS formulatorは、初心者でも簡単にアンケートやフォームを作成できるツールです。専門知識がなくてもサクサクと作業を行うことができます。テンプレートも豊富ですし、カスタマイズ機能も備わっているので用途や目的に合わせたフォームを作成することができます。集計や分析機能も簡単な操作で細かなデータを収集できるため、資料作成もスムーズです。また集計や回答結果を活用することで業務効率も大幅にアップいたします。

-セキュリティが安全なアンケートツール（情報通信・インターネット/宣伝・マーケティング）

無料のアンケートツールですと、個人情報漏洩など、かなりのリスクがあります。しかし、WEBCASであれば安心のセキュリティなので、個人情報を取得するようなアンケートも行うことができます。

人為的ミスによる個人情報漏洩のリスクを可能な限りなくすことができています。また、アンケート収集により、弊社サービスの改善に繋げられています。回答者へメールを送ることができるので、手動配信による時間コストも削減しています。

-ノーコードで高度なアンケートが簡単に！（その他/その他一般職）

純粋に「使いやすい」の一言に尽きます。ノーコードで誰でもすぐにフォームを作れる操作性と、充実したサポート体制に支えられ、業務効率が大幅にアップしました。

【良いポイント】

・ノーコードで直感的に操作でき、初めてでも短時間でアンケートやフォームが作成できる。

・条件分岐やページ遷移、デザイン調整なども自由度が高く、ニーズに合わせたフォームが作れる。

・導入前後でのフォロー、マニュアル、勉強会など、困ったときにすぐ相談できる環境がある。

「WEBCAS formulator」の全レビューは以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/webcas-formulator/reviews

WEBCAS formulatorの受賞カテゴリー

フォーム作成ツール：https://www.itreview.jp/categories/form-builder

Webアンケート作成ツール：https://www.itreview.jp/categories/questionnaire

■メール配信システム「WEBCAS e-mail」について

https://www.webcas.jp/email/

「WEBCAS e-mail」は、毎時1,000万通以上※の大量高速配信を実現するメール配信システムです。顧客の嗜好や属性、購買履歴などに基づいた最適なOne to Oneメールを配信できることに加え、複数データベースや外部システムとの連携、カスタマイズに対応しており、戦略的マーケティング活動を実践する多くの企業に高く評価いただいております。

※WEBCAS e-mailのクラウド全体の実績値（導入企業1社における配信実績は240万通以上/時）

■アンケート・フォーム作成システム「WEBCAS formulator」について

https://www.webcas.jp/formulator/

「WEBCAS formulator」は、技術的な知識が無くても、Webアンケートやイベント申込受付フォーム、キャンペーン応募フォーム、問い合わせフォームなどを簡単に作成できるシステムです。収集した情報は高度なセキュリティ下で安全なデータベースに蓄積され、リアルタイムに集計・分析が可能。PC向けはもちろん、スマートフォン、タブレット向けのWebフォームにも対応しています。ログイン限定アンケートや回答に応じて設問が分岐するアンケート、マトリクスアンケート等、さまざまなアンケートやフォームの作成が可能です。

■株式会社WOW WORLDについて

WOW WORLDは、メール配信やフォーム作成を軸としたコミュニケーションシステム「WEBCAS（ウェブキャス）」やエンゲージメントソリューション「WOW engage（ワオエンゲージ）」の企画開発・販売を通して、企業のマーケティング活動とカスタマーサクセスにおける課題解決を支援しています。

主な事業内容

・コミュニケーションシステム「WEBCAS」シリーズの開発・販売

・エンゲージメントソリューション「WOW engage」の開発・販売

・メールコンテンツやWebアンケートのコンサルティング・制作

設立：1995年4月

本社所在地：東京都品川区西五反田7-20-9

代表者：代表取締役社長 美濃 和男

URL：https://www.wow-world.co.jp