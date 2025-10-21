セラミド不足は肌トラブルの原因--4種のヒト型セラミドを強化した『ローズリバイタルエッセンスクリームS』が進化リニューアル

株式会社ブルークレール



株式会社ブルークレール（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松田 直美）が展開する国産オーガニックコスメブランド「ブルークレールオーガニクス(https://blcl.jp/)」は、ロングセラー乳液『ローズリバイタルエッセンスクリームS』40g 6,820 円(税込)(https://blcl.jp/products/detail/10)をリニューアル。

4種類のヒト型セラミド（セラミドEOP、セラミドNS、セラミドNP、セラミドAP / 整肌、植物由来）を従来より強化し、肌本来のバリア機能と肌リズムを育む“進化型オーガニック乳液”として発売いたしました。

セラミドが美肌づくりのカギ

乾燥・敏感・くすみなど、年齢や季節の変化による肌トラブルの多くは、「セラミド不足」が原因とされています。表皮の最外層である角質層には、水分と脂質が交互に並ぶ「ラメラ構造」が存在し、潤いを保つ“バリア機能”を担っています。このラメラ構造の主成分のひとつがセラミドです。

・セラミドが不足すると：ラメラ構造が乱れ、水分が蒸散して乾燥・敏感に傾く

・セラミドが十分にあると：なめらかで弾力のある健やかな肌を保てる



ブルークレールオーガニクスでは、この肌メカニズムに基づき、ヒト型セラミドを高純度（当社基準）で4種配合し、従来よりも濃度を強化しました。角質層のラメラ構造を整えることで、バリア機能の回復とハリ・透明感をサポートします。

ヒト型セラミドとは

ヒト型セラミドは、人の肌にもともと存在するセラミドと同じ構造を持つ保湿成分です。

外部刺激から肌を守り、水分を保持する働きを担います。擬似セラミドや、スフィンゴ糖脂質のような植物由来セラミドと比べてより直接的で、保湿・バリア機能の持続性に優れるのが特徴です。

ローズリバイタルエッセンスクリームSの特長

１、4種のヒト型セラミドを強化

角質層のラメラ構造を整え、加齢・乾燥・敏感によるゆらぎ肌を守ります。



２、自社抽出の和漢植物エキス6種、有機ダマスクバラ花成分＋フィトエナジー配合



３、無添加乳化

合成界面活性剤はじめ合成保存料、合成界面活性剤、シリコン、鉱物油などは不使用。乳化にはレシチンと当社の独自技術を採用。



４、オーガニック・無添加と“機能性”を融合し、使う人の肌の視点で開発改良

オーガニックのフィトエナジー（植物成分）、徹底した無添加での優しい乳化に、ヒト型セラミド、ビタミンC誘導体、ヒアルロン酸などの機能性を融合。

ヒト型セラミドとその特徴

一般的に化粧品では、セラミド1・2・3・6IIが主流で、セラミド7～9は使われることの少ない原料です。ブルークレールオーガニクスでは、セラミド1（EOP）、2（NS）、3（NP）、5（AG）、6II（AP）を採用し、年齢肌・乾燥肌・敏感肌に総合的にアプローチしています。

「肌は本来自らを守る力を持っています。その中心にあるのがセラミド。

外から補うのではなく、肌が “自力で整うリズム” を取り戻すサポートをしたい--その思いからリニューアルに至りました。

オーガニック処方でありながら、高い実感を求めるすべての方に届けたい製品です。」

-- ブルークレールオーガニクス開発者コメント

商品概要

商品名：ローズリバイタルエッセンスクリームS（オーガニック乳液）

容量：40g

価格：6,820円（税込）

使用目安：約1.5ヶ月

公式サイト：https://blcl.jp/products/detail/10

会社概要

会社名：株式会社ブルークレール

代表者：松田 直美

所在地：〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4-20-3-18F

設立：2008年

事業内容：国産オーガニックコスメ・サプリメントの企画製造販売

ブランドサイト：https://blcl.jp/



お問い合わせ先 E-mail：info@blcl.jp