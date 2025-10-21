「中華そば専門 田中そば店 日比谷シティ店」2025年10月23日(木)オープン！

オイシーズ株式会社

人気飲食店である、つけ麺「つじ田」や江戸前天丼「日本橋 天丼 金子半之助」などをグループで運営するオイシーズ株式会社(所在地：東京都 千代田区 、代表取締役：工藤 智）傘下の株式会社 GMSは、国内29店舗目となる「中華そば専門 田中そば店 日比谷シティ店」を2025年10月23日(木)11:00にグランドオープンいたします。

ビジネスエリアの丸の内、行政エリアの霞ヶ関、ショッピングや観光エリアの銀座、その中心に位置する日比谷シティに出店することで、ビジネスパーソンを中心に日常的にご利用いただきたいと考えております。

◼️店舗概要

店名：中華そば専門 田中そば店 日比谷シティ店

開業日時：2025年10月23日（木）11:00

住所：〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル 地下2 階

営業時間：平日 11:00-15:45、17:00-22:00／土曜日 11:00-15:00

定休日：日曜日及び祝日

店舗面積：約61.5平方メートル （18.62坪）

席数：18席

公式HP：https://tanaka-shoten.net

※営業時間は都合により変更となる場合がございます。

◼️主なメニュー

中華そば

喜多方ラーメンをイメージし、気軽に食べる懐かしい味のラーメンをテーマに作った一杯。背脂をいれた「こってり変更」もおすすめです。

価格：880円

中華そば

山形辛味噌らーめん

優しい味噌スープに、ニンニクの効いた辛味噌が特徴的な逸品。

価格：1,030円

山形辛味噌らーめん

※その他メニューもご用意しております。※表記の価格は全て税込み、2025年10月現在の日比谷シティ店の価格です。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

◼️「中華そば専門 田中そば店」とは

「中華そば専門 田中そば店」は東京足立区にある銘店「博多長浜ラーメン 田中商店」の姉妹ブランドとして、2008年同じく東京足立区に1号店がオープン。

喜多方ラーメンをイメージして作られた「気軽に食べる懐かしい味のラーメン」をコンセプトに、平打ちのちぢれ麺を使用し、豚骨を濁らせずに炊き上げたスープと塩だれで味を整えた「中華そば」と、味噌の優しさ溢れるスープにニンニクと辛味を効かせた「山形辛味噌らーめん」をご用意しております。

◼️オイシーズとは

日本橋 天丼 金子半之助（株式会社バイザ・エフエム）、つじ田（株式会社H.I.T WORLD）、田中商店（株式会社GMS）、など人気飲食店を傘下に抱えるホールディングス会社です。

“日本の「おいしい」を世界へ！”をビジョンに掲げ、おいしさに徹底的にこだわり、本物と呼ばれる一品を提供しています。個性豊かな各ブランドを磨き、日本の誇る「おいしい」を世界中の多くの方々へ届けていきます。

◼️会社概要

会社名：オイシーズ株式会社

代表者：代表取締役 工藤 智

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3丁目2 高橋ビルディング5階

設立：2016年10月

事業内容：飲食店の経営、管理、プロデュース等

HP：https://www.oishes.com

店舗数：117店舗（国内91店舗、海外26店舗 ※2025年3月時点）

▼グループ会社運営店舗情報等

つけ麺 つじ田：https://tsukemen-tsujita.com

日本橋 天丼 金子半之助：https://kaneko-hannosuke.com

田中商店/田中そば店：https://tanaka-shoten.net

ブランドシェアリングサービス：https://oishes.com/business/other/member-stores