TOPPAN¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î°åÌôÉÊ¸¶ÎÁ¡¦À½ºÞ¶È³¦¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡ÖCPHI Frankfurt 2025¡×¤Ë½é½ÐÅ¸

TOPPAN¥Öー¥¹¥¤¥áー¥¸ (C)TOPPAN Inc.
º£²óTOPPAN¤Ï¡¢PTP¡Ê¥×¥ì¥¹¥¹¥ëー¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¢¨1¡Ë¡ËÍÑPP¡Ê¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡Ë¥Ùー¥¹¤ÎÃ±°ìÁÇºà¡Ê¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ë³¸ºà¡¢¾ûºÞ¥¤¥ó¥¡¢Æ©ÌÀ¥Ï¥¤¥Ð¥ê¥¢ÊñÁõ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÊñºà¤Ê¤É¡¢TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Î°åÎÅ°åÌô¶È³¦¸þ¤±¤ÎÉý¹¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£´Ä¶ÇÛÎ¸¤«¤é¹âÅÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¢À¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç¤Î¸úÎ¨²½¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊÀ½ÉÊ·²¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ°åÎÅ°åÌôÊñÁõ¤ÎÀ½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤ä¥Ýー¥é¥ó¥É¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¿·¤Î°åÎÅ°åÌôÊñÁõµ»½Ñ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹âÉÊ¼Á¤Ê°åÌô¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò°ÂÄêÅª¤«¤Ä¿×Â®¤ËÆÏ¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÂÎÀ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¾øÃå¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¤â¤Ä¡ÖGL BARRIER¡×¡Ê¢¨2¡Ë¤ÎÆÈ¼«¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤È¡¢¥Õ¥£¥ë¥àÀ½Â¤¤«¤é³Æ¼ïÊñºàÀ½Â¤µòÅÀ¤Þ¤Ç¤òÏ¢·ë¤·¤¿TOPPAN¥°¥ëー¥×¤Î¿âÄ¾Åý¹ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ëー¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢À¤³¦¤Î°åÌô¶È³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÊµá¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ
¡¦PTP(¥×¥ì¥¹¥¹¥ëー¥Ñ¥Ã¥¯)ÍÑ¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëPP³¸ºà
³«È¯Ãæ¤ÎPP¤ò¥Ùー¥¹´ðºà¤È¤·¡¢¥¢¥ë¥ßÇóÆ±Åù¤Î¥×¥ì¥¹¥¹¥ëーÀ¡Ê¾ûºÞ¤Î²¡¤·½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¤ÈÌ©ÉõÀ¤òÍ¤¹¤ëPTPÍÑPP¥Õ¥£¥ë¥à¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£TOPPAN¥°¥ëー¥×¤ÎÍ¤¹¤ë¥Ð¥ê¥¢¾øÃåµ»½Ñ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ÎÉÕÍ¿¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£PTPÍÑPP¥·ー¥È¤È¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤ò¼Â¸½¤·°åÌôÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë°õºþÅ¬À¤äÌ©ÉõÀ¤Ê¤É¤ÎÍ×µáÉÊ¼Á¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ûºÞ¥¤¥ó¥
TOPPAN¥°¥ëー¥×¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¡¢¹âÅÙ¤ÊºàÎÁÀß·×µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼«¼Ò¤Ç³«È¯¡¦Àß·×¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥È¥¤¥ó¥¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ëー¥ºÃµº÷¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¥¤¥ó¥¤òÍÑ¤¤¤¿¾ûºÞ°õºþ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò½é¤á¤Æ½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¹âÀººÙ¤ÊÈùºÙÊ¸»ú°õºþ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2¿§¥«¥éー°õºþ¡¢QR¥³ー¥É°õºþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ©ÌÀ¥Ï¥¤¥Ð¥ê¥¢All-PPÊñºà
¡ÖGL BARRIER¡×¤ÎºÇ¿·PP¥°¥ìー¥É¡ÖGL-RP¡×¤òÍÑ¤¤¤¿Æ©ÌÀ¥Ï¥¤¥Ð¥ê¥¢¤«¤ÄALL-PP¥â¥Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¹½À®¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯/Ê¬Êñ/PTP³°Áõ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆâÀ½¥¢¥ë¥ß¾øÃå¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ALL-POÊñºà
¥¤¥ó¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥°¥ëー¥×²ñ¼ÒTOPPAN Speciality Films Private LimitedÀ½Â¤¤ÎVMOPP¡Ê¥¢¥ë¥ß¾øÃå±ä¿¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Ð¥ê¥¢ALL-PO(¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó)¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯/Ê¬Êñ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢ÆâÀ½¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÊñºà¤Î¶¡µë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Å½ÉÕºÞ¸þ¤±ÄãµÛÃåÊñºà
ÄãµÛÃåÀÇ½¤òÍ¤·¤¿Å½ÉÕºÞ¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£TOPPAN¤¬³«È¯¤·¤¿ÄãµÛÃå¥·ー¥é¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À½ºÞ¤ÎÉÊ¼Á°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖCPHI Frankfurt 2025¡×³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ ¡ÖCPHI Frankfurt 2025¡×
²ñ´ü¡§ 2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë～30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥á¥Ã¥»¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È
¼çºÅ¼Ô¡§ Informa PLC¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.cphi.com/europe/en/home.html
TOPPAN¥°¥ëー¥×¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§8.0G104
¢¨1 PTP¡§ ¥×¥ì¥¹¥¹¥ëー¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¾ûºÞ¤ò¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ä¥¢¥ë¥ß¤Ê¤É¤Ç¶´¤ó¤À¥·ー¥È¾õ¤ÎÊñÁõ
¢¨2 ¡ÖGL BARRIER¡×¡§ TOPPAN¤¬³«È¯¤·¤¿À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤ò»ý¤ÄÆ©ÌÀ¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°ÁØ¤È¹âÉÊ¼Á¤Ê¾øÃåÁØ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÁØ¹½Â¤¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Ð¥ê¥¢ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â¿¤¯¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÆÃÀ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¿©ÉÊ¤«¤é°åÎÅ¡¦°åÌô¡¢»º¶È»ñºà¤Ë»ê¤ëÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°õºþ´ðºà¤È¥Ð¥ê¥¢´ðºà¤ÎÁÐÊý¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥ßÇóÂåÂØ¡¢ÁØ¹½À®¤Î¹çÍý²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/products/barrier_film/
