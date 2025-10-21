アナグラム株式会社、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）国際規格「ISO/IEC 27001」認証を取得

アナグラム株式会社

2025年10月、運用型広告の運用代行・コンサルティング事業を展開するアナグラム株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小山 純弥）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC 27001」の認証を取得いたしました。

これにより、当社はお客様の重要な情報資産を国際基準に準拠した体制で管理・運用できることが第三者機関により正式に認められました。

信頼を軸にしたデータ活用の重要性が高まるマーケティング環境

マーケティングの現場では、広告・CRM・ECシステムなど複数のデータソースを横断的に活用することが求められています。一方で、プライバシー保護やCookie規制の強化により、従来のように簡単にデータを活用できない状況が続いています。

- 効果計測：Appleなどによるトラッキング制限の影響で正確な成果計測が難しく、サーバーサイドでのデータ送信など新しい仕組みの構築が必要です。- 広告戦略：広告データと購買・CRMデータを連携し、LTV（顧客生涯価値）をもとにした意思決定が欠かせません。

こうした高度なデータ活用を実現するには、技術的知見に加え、企業情報を安全に扱う強固なセキュリティ体制が欠かせません。アナグラムでは「成果を上げるためのデータ活用」と「信頼を守るための情報セキュリティ」を両輪と位置づけ、今回のISMS認証取得に至りました。

ISMS認証取得の意義と提供価値

今回の認証取得は、当社の情報管理体制が国際標準に準拠していることを公式に証明するものです。これにより、お客様に以下の価値を提供できるようになりました。

1. 安心してデータを預けられる環境の整備

顧客情報や購買データなど機密性の高い情報を、国際基準のセキュリティ体制で安全に管理。安心してご相談・ご依頼いただける環境を整えました。

2. データ活用による高度なマーケティング支援

「購買データに基づく類似オーディエンス配信」や「CRM連携による広告効果可視化」など、データドリブンな施策をさらに推進し、マーケティング成果の最大化を支援します。

3. マーケティング×開発の連携を円滑化

セキュリティ要件を踏まえた上で、マーケティング部門と開発部門の橋渡し役として、安全かつスピーディーな施策実行を支援します。

アナグラムは今後も、情報セキュリティマネジメントシステムの継続的な改善と運用強化を進め、信頼されるマーケティングパートナーとして価値提供を続けてまいります。

認証概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82135/table/20_1_14d3744a7f022e32e5694e6458e598ae.jpg?v=202510211028 ]

アナグラム株式会社について

アナグラム株式会社は、運用型広告を強みとするマーケティング支援会社です。Google Partner PREMIER、LINEヤフー Sales Partner、Meta Business Partnerとして認定されており、これまでに数百社に及ぶ企業のマーケティングをサポートしてまいりました。

当社は必要な人と与える人を「つなげる」をMissionに掲げ、双方が高め合うシナジーを創出することを目指しています。情報のミスマッチをなくし、あるべき出会いを実現することで、より良い社会の実現に貢献します。



そのために私たちは、お客様にとって最も頼れるパートナーであることを目指します。短期的な視点ではなく、常に事業全体の成功を見据えた長期的な視点から、お客様のビジネスを成功に導くための支援を提供します。市場で勝ち続けるためのパートナーとして、事業と人に深く寄り添い伴走いたします。



