¡ØFate/Grand Order¡Ù¤è¤ê¡Ö¥×¥ê¥Æ¥ó¥Àー¡¿¥ª¥Ù¥í¥ó¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ì¥¶ー¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªeg¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ÎÀ©ºî¡¢ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦eg¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¡ØFate/Grand Order¡Ù¤è¤ê¡Ö¥×¥ê¥Æ¥ó¥Àー¡¿¥ª¥Ù¥í¥ó¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥Ù¥í¥ó¤ÎæÂ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿·¿²¡¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ß¥Ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡£
¥¦¥§ー¥ë¥º¤Î½©¤Î¿¹¤òÈô¤Ö¥Ö¥é¥ó¥«¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤â¡Ä¡£
¡ÖÆüËÜÀ½¡×¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿eg¥È¥Ã¥×¥¹¤ÎËÜ³×À½ÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2025Ç¯10·î²¼½Üº¢¤è¤êeg¥È¥Ã¥×¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò³«»ÏÍ½Äê¡£
¢¨Í½Ìó´ü´Ö¤äÈ¯Á÷»þ´ü¡¢´°Çä»þ¤ÎºÆÈÎ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ïeg¥È¥Ã¥×¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊÀâÌÀ
¥×¥ê¥Æ¥ó¥Àー¡¿¥ª¥Ù¥í¥ó¤ÎæÂ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿·¿²¡¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥Ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¡£ËÜ³×¤ÎÃ¸¤¤¿§¤È²¦´§¥¤¥áー¥¸¤ÎÇó²¡¤·¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èó¾ï¤ËÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§ー¥ë¥º¤Î½©¤Î¿¹¤òÈô¤Ö¥Ö¥é¥ó¥«¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤ò·¿²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¤Î³×¤Ë¤Ï¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥ª¥¤¥ë¥¹¥àー¥¹³×¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤ÏYKKÀ½¤Î¤â¤Î¤òÁªÄê¡£¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯¡Ö¥«ー¥ÉÇÉ¡×¤Ç¤â¡Ö¸½¶âÇÉ¡×¤Ç¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¥Þ¥ë¥Á¤Ê¤ªºâÉÛ¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥Þー¥¯¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê»æ¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º
¥Õ¥êー¥Ý¥±¥Ã¥ÈÂç2¡¢¥Õ¥êー¥Ý¥±¥Ã¥È2¡¢¥Õ¥êー¥Ý¥±¥Ã¥È¾®1¡¢¥«ー¥É¥Ý¥±¥Ã¥È1¡Ê³°¡Ë
½ÄÌó8cm¡ß²£Ìó11.5cm¡ß¸ü¤ßÌó2cm
¢£À¸»º¹ñ
ÆüËÜ
Fate/Grand Order ¥Þ¥ë¥Á¥ì¥¶ー¥¦¥©¥ì¥Ã¥È ver.¥×¥ê¥Æ¥ó¥Àー¡¿¥ª¥Ù¥í¥ó
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä¡¡https://www.eg-tops.com/shopdetail/000000000290/
¸¢ÍøÉ½µ
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
È¯Çä¸µ¡§eg¥È¥Ã¥×¥¹¡ÊÍ¸Â²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥È¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.eg-tops.com/
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡ÊÅÅÏÃÁë¸ý¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨Í½Ìó´ü´Ö¤äÈ¯Á÷»þ´ü¡¢ºÆÈÎ¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢eg¥È¥Ã¥×¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»£±Æ¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ù¡¢¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
