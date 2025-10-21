今年も開催！カンプロ大感謝祭！！

カンプロ株式会社

茨城県内に7箇所の拠点をもつ地域密着のガス供給企業である、カンプロ株式会社（茨城県水戸市、代表取締役 秋葉良孝）は、2025年10月25日（土）9:00～15:00に「第３回カンプロ大感謝祭」を開催します。

お笑いコンビ・U字工事のライブや元ホーリーホック選手・本間幸司CROによるトークショー、イバライガーなど多くのゲストを呼んでのイベントです。無料で楽しめる催しや、お手頃価格で飲食できるブース、様々な種類のマルシェやキッチンカーが集まります。

年に一度の大感謝祭

2025年10月25日（土）は、水戸市吉沢町のカンプロ本社にて「年に一度のカンプロ大感謝祭」を、今年も開催します！

会場では、大人から子供まで楽しめるイベントが盛りだくさんです♪

◎お笑いコンビ・U字工事のお笑いライブ

◎元水戸ホーリーホック選手・本間幸司CROトークショー

◎イバライガーのステージショー

◎アンコウの吊るし切りショー

◎キッズダンスのパフォーマンス

◎豪華抽選会

◎キッチンカー＆フードエリア

◎マルシェ＆キッズエリア

◎ホーリーくんのキックターゲット

などなど・・・楽しい♪美味しい♪が盛りだくさんのイベントです！

どなたでもご来場大歓迎！ぜひ遊びに来てください♪

▸YouTube公式チャンネル「カンプロchannel」でも情報をチェック(https://youtu.be/zKmeNaDfWJc?si=4jZ5SWGNKY0j6qyY)

カンプロ株式会社について[表: https://prtimes.jp/data/corp/121387/table/8_1_e37651bba0d79984c8ea1c686af5dda8.jpg?v=202510211056 ]