続々重版！サンリオキャラクターズの人気シリーズ第4弾！『ポムポムプリンの おかたづけ』が発売
株式会社リベラル社 2025年10月21日
株式会社リベラル社（名古屋市中区・代表取締役社長：隅田直樹）は、2025年10月28日に、サンリオの人気キャラクターたちといっしょに、子どもたちが日常生活に大切な力を楽しく学べる「Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ」の最新刊『ポムポムプリンの おかたづけ』を発売いたします。
『ポムポムプリンの おかたづけ』リベラル社公式ホームページ： https://liberalsya.com/978-4-434-36357-3_10/
●シリーズ第４弾『ポムポムプリンの おかたづけ』
「おかたづけって、なんだかめんどうだし、むずかしそう……」そんな気持ちに寄り添いながら、おかたづけの基本とコツを紹介。
ポムポムプリンといっしょだから、楽しみながら整理整とんのコツが身につく一冊です。
●Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ
小学校中～高学年を対象に、友だちと仲良くする方法、マナーや身だしなみ、時間の使い方など、日々の生活に役立つテーマを、サンリオキャラクターたちといっしょに学ぶことができるシリーズです。
こんな方におすすめ！
・お子さまに生活習慣を身につけてほしい
・お子さまの自分の気持ちを整理する力を育てたい
・親子でいっしょに読める本を探している
・サンリオキャラクターが大好き！
●Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ 好評発売中！
・マイメロディ・クロミと、見た目のことだけじゃない「かわいい」について考えよう！
マイメロディ クロミの かわいいってなんだろう？(http://liberalsya.com/978-4-434-35379-6_02/) （発売中）
小学生から身につけたい「思いやり」「身だしなみ」「マナー」「ファッション」「自分の心を大事にする考え方」を、マイメロディ、クロミといっしょに学ぶことができます。
・シナモロールと、お友だちとなかよくするために大切なことを学ぼう！
シナモロールの お友だちと仲よくするには？(http://liberalsya.com/978-4-434-35378-9_02/) （発売中）
お友だちのつくり方や、お友だちとのお話で気をつけること、お友だちとケンカしてしまったときの仲なおりなど、シナモロールといっしょだから、楽しく学べます♪
・ハローキティといっしょに、楽しく学んで時間の使い方上手になれる♪
ハローキティの 夢をかなえる 時間の使い方(http://liberalsya.com/978-4-434-36356-6_09/) （発売中）
好きなことに熱中する時間、家族や友だちと過ごす時間、やるべきことをがんばる時間など、充実した時間を過ごすために大切なことを、ハローキティといっしょに考えてみよう！
・ポムポムプリンといっしょに、おかたづけ上手を目指しちゃおう！
ポムポムプリンの おかたづけ(http://liberalsya.com/978-4-434-36357-3_10/) （2025年10月28日発売予定）
ポムポムプリンといっしょだから、楽しみながら整理整頓のコツが身につきます♪
毎日を気持ちよく過ごすための、おかたづけの基本が楽しく学べる一冊です。
【書誌情報】
書名：『ポムポムプリンの おかたづけ』
監修： 瀧本真奈美
定価： 1,210円(税込)
判型： A5判
頁数： 112頁
発行日： 2025年10月28日
ISBN： 978-4-434-36357-3
リベラル社： https://liberalsya.com/978-4-434-36357-3_10/
【会社概要】
商号 ： 株式会社リベラル社
所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3-7-9 新鏡栄ビル8F
代表 ： 隅田 直樹
設立日 ： 1984年
事業内容： 書籍の出版および関連事業
URL ： http://liberalsya.com