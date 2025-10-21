続々重版！サンリオキャラクターズの人気シリーズ第4弾！『ポムポムプリンの おかたづけ』が発売

株式会社リベラル社

株式会社リベラル社 2025年10月21日

株式会社リベラル社（名古屋市中区・代表取締役社長：隅田直樹）は、2025年10月28日に、サンリオの人気キャラクターたちといっしょに、子どもたちが日常生活に大切な力を楽しく学べる「Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ」の最新刊『ポムポムプリンの おかたづけ』を発売いたします。

『ポムポムプリンの おかたづけ』リベラル社公式ホームページ： https://liberalsya.com/978-4-434-36357-3_10/

●シリーズ第４弾『ポムポムプリンの おかたづけ』

「おかたづけって、なんだかめんどうだし、むずかしそう……」そんな気持ちに寄り添いながら、おかたづけの基本とコツを紹介。

ポムポムプリンといっしょだから、楽しみながら整理整とんのコツが身につく一冊です。

『ポムポムプリンのおかたづけ』はじめに

●Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ

小学校中～高学年を対象に、友だちと仲良くする方法、マナーや身だしなみ、時間の使い方など、日々の生活に役立つテーマを、サンリオキャラクターたちといっしょに学ぶことができるシリーズです。

こんな方におすすめ！

・お子さまに生活習慣を身につけてほしい

・お子さまの自分の気持ちを整理する力を育てたい

・親子でいっしょに読める本を探している

・サンリオキャラクターが大好き！

●Sanrio Characters はじめのいっぽシリーズ 好評発売中！

・マイメロディ・クロミと、見た目のことだけじゃない「かわいい」について考えよう！

マイメロディ クロミの かわいいってなんだろう？(http://liberalsya.com/978-4-434-35379-6_02/) （発売中）

小学生から身につけたい「思いやり」「身だしなみ」「マナー」「ファッション」「自分の心を大事にする考え方」を、マイメロディ、クロミといっしょに学ぶことができます。

・シナモロールと、お友だちとなかよくするために大切なことを学ぼう！

シナモロールの お友だちと仲よくするには？(http://liberalsya.com/978-4-434-35378-9_02/) （発売中）

お友だちのつくり方や、お友だちとのお話で気をつけること、お友だちとケンカしてしまったときの仲なおりなど、シナモロールといっしょだから、楽しく学べます♪

・ハローキティといっしょに、楽しく学んで時間の使い方上手になれる♪

ハローキティの 夢をかなえる 時間の使い方(http://liberalsya.com/978-4-434-36356-6_09/) （発売中）

好きなことに熱中する時間、家族や友だちと過ごす時間、やるべきことをがんばる時間など、充実した時間を過ごすために大切なことを、ハローキティといっしょに考えてみよう！

・ポムポムプリンといっしょに、おかたづけ上手を目指しちゃおう！

ポムポムプリンの おかたづけ(http://liberalsya.com/978-4-434-36357-3_10/) （2025年10月28日発売予定）

ポムポムプリンといっしょだから、楽しみながら整理整頓のコツが身につきます♪

毎日を気持ちよく過ごすための、おかたづけの基本が楽しく学べる一冊です。

【書誌情報】

書名：『ポムポムプリンの おかたづけ』

監修： 瀧本真奈美

定価： 1,210円(税込)

判型： A5判

頁数： 112頁

発行日： 2025年10月28日

ISBN： 978-4-434-36357-3

リベラル社： https://liberalsya.com/978-4-434-36357-3_10/

【書籍の購入について】

全国の書店・オンライン書店等で購入いただけます

Amazon https://amzn.asia/d/70hzPAO

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18289113/?l-id=search-c-item-img-01

e-hon https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=4-434-36357-3&Sza_id=MM(https://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refBook=4-434-36357-3&Sza_id=MM)

7net https://7net.omni7.jp/detail/1107623620

【会社概要】

商号 ： 株式会社リベラル社

所在地 ： 愛知県名古屋市中区栄3-7-9 新鏡栄ビル8F

代表 ： 隅田 直樹

設立日 ： 1984年

事業内容： 書籍の出版および関連事業

URL ： http://liberalsya.com