アウトドア収納として人気の「トランクカーゴ」から新色「クリア」「クリアブラック」が登場。耐荷重100kgの頑丈性はそのままに中身が見える安心感をプラス

プラスチックの日用品メーカー リス株式会社（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：大松栄太）はキャンプ収納として人気の「トランクカーゴ」から、新色「クリア」「クリアブラック」を2025年10月21日(火)より発売を開始いたします。

シンプル・無骨なデザインで使い勝手が良いと人気のアウトドア収納「トランクカーゴ」シリーズ。今回新たに登場した2色のクリアカラーは、従来のカラーにはなかった「中身が見える」という付加価値がついています。馴染みやすい色合いはストック品や防災備品等の室内利用での収納にも最適です。トランクカーゴがこれまで以上に様々な場所やシーンで活躍することが期待できるカラーデザインとなっております。

・開発背景左から「クリア」「クリアブラック」

イベントでのユーザーヒアリングやアウトドア経験者の方のお声として、トランクカーゴを利用している際、蓋を開けないと箱の中身が見えないため、分類や整理整頓がしにくいという意見が多くありました。また地震や台風といった自然災害の多い日本においては、日常的に使うレジャー道具などを災害時にも活用する「フェーズフリー利用」のニーズが高いことがわかりました。そこで今回、それらのニーズに応える中身が見えるクリアカラーのトランクカーゴを開発。従来の頑丈さやモジュール性はそのままに内容物の視認性が向上したことで、たくさんの備品を扱う業務用途などの備蓄ボックスとしても有効にお使いいただけます。

・エマージェンシーボックスとして有効

防災備品の収納例

新色のクリアカラーは従来のトランクカーゴの特徴に加えて、「収納物を確認しやすい」という機能が新たに備わります。これらの特徴は、収納物の定期的な入れ替えをし、いざという時には中身を堅牢に守る必要がある防災用ローリングストックの収納容器として最適です。トランクカーゴはインテリアを損なわないシンプルなデザインをしています。取り出しやすく目につきやすい場所に備蓄品を保管することで、消費して補充するローリングストックの循環を継続しやすくなります。

災害時に避難所へ行かずに自宅で生活を続ける在宅避難を望む人が増えていると言われています。中身が見えることで道具の収納場所が分かるようになりスムーズな道具の出し入れが可能となります。握りやすい大きな持ち手部分は持ち運びにも優れており、非常時の持ち出しボックスとしても優秀です。

・トランクカーゴの特徴

耐荷重100kgの頑丈さ

トランクカーゴは100kgの重さに耐えうるハード性を持っています。クリアカラーでもそれは変わらずちょっとしたイスやテーブル台としても活用することができます。

持ち運びしやすいバックル付き

握りやすい大きなバックル付きで屋内外問わず持ち運びに便利です。

フタをしっかりロックできるため倒れてもフタが外れず、中身がこぼれることはありません。

効率的にまとめられるモジュール性

TC-50SとTC-50SLOWはそれぞれ段積みすることができ、シーンに合わせてモジュールを組むことができます。従来カラーのTC-20Sともモジュールを組むことができます。

急な雨でも安心

雨やほこりが入りにくいフタ構造で、急な雨でも大事な荷物を守れます。(完全防水ではありません。)

プラスチック製なのでお手入れも簡単。土で汚れたり水で濡れても拭き取るだけでOKです。

・トランクカーゴについて

トランクカーゴシリーズはリス株式会社が開発・製造する収納容器ブランドです。「遊び心を持って行こう。」をコンセプトにアウトドアをはじめとした収納容器として幅広いユーザーにご愛用いただいています。

■トランクカーゴ ブランドサイト

https://www.trunkcargo.jp

・リス株式会社について

リス株式会社はプラスチックの日用品メーカーです。

「くらしをつくるものづくり」を理念に収納用品からキッチン用品、ゴミ箱まで様々な商品を開発しています。

【トランクカーゴシリーズ 商品ページ】

・リス株式会社公式オンラインショップ

【TC-50S クリア】 https://www.risu-shop.jp/c/storage/storage_03/17524-7

【TC-50S LOW クリア】 https://www.risu-shop.jp/c/storage/storage_03/18852-0

・楽天市場/リス公式オンラインショップ

https://item.rakuten.co.jp/risu-onlineshop/17524-7/