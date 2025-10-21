第49回S venture Lab.長野初開催のお知らせ

株式会社ストライク

株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦）は2025年11月5日(水)、オープンイノベーションイベント第49回「S venture Lab.」を長野にて初開催いたします。

長野初開催決定 オープンイノベーション促進イベント

本イベントでは、ゲストには、日本および東南アジアで最大級のシード期ベンチャーキャピタルであるEast Venturesのパートナー 金子 剛士氏をお迎えし、シード投資の最前線から見えるリアルをお話しいただきます。

オープンイノベーションの成功事例や、連携の勘所を知り、新たなビジネスチャンスを創出する貴重な機会です。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

詳細はこちら :https://www.sventurelab.com/event25_1105

【開催概要】

日 時：2025年11月5日(水) 18:30-20:30

会 場：FEAT.space / Zoom

（長野市大字長野東町131）

主 催： S venture Lab.（株式会社ストライク）

後 援：長野県、長野市

協 力：特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ

【イベント詳細】

■イントロダクション

■第1部：トークセッション

■第2部：スタートアップ各社によるピッチ

■第３部：名刺交換会 ※名刺交換会については、現地参加者様のみとなります。

お申し込みはこちら :https://www.sventurelab.com/application25_1105

【登壇者紹介】

■第１部：スピーカー

East Ventures パートナー 金子 剛士 氏East Ventures パートナー 金子 剛士 氏

学生時代よりSkyland Venturesでのインターンを経験し、2014年に新卒でジャフコ グループ株式会社に入社。その後、シード特化の独立系VCであるEast Venturesにてパートナーを務める。East Venturesでは、業種、業態問わず若手起業家の創業したITスタートアップを中心に年間数十社のシード新規投資を実行。2024年6月にストライクと共同で京都・四条烏丸にスタートアップ支援を目的としたオフィス「Hive Kyoto」を開設した。

【S venture Lab.について】

S venture Lab.S venture Lab.S venture Lab.

S venture Lab.はストライクのミッションである「世界を変える仲間をつくる。」の一環として運営中のサービスです。S venture Lab.ではスタートアップ企業と事業会社の連携を促進させるために多角的な情報発信を行うことで企業同士の交流機会を創出しております。

【会社概要】

株式会社 ストライク株式会社 ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&A仲介業

電話番号：03-6848-0101

U R L：https://www.strike.co.jp/

【お問合せ先】

株式会社ストライク イノベーション支援室

Mail：info-slab@strike.co.jp

【取材申し込み】

株式会社ストライク 広報部

担当：大畑 滋生

Mail：press-release@strike.co.jp

電話番号：070-1799-9547