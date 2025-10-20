SUMAMO、オフィスにスマートホームの体験環境を構築 ホームオートメーション技術を体感可能に

SUMAMO株式会社

SUMAMO株式会社は、事業の拡大とスマートホームソリューション体験の提供を強化するため、オフィスにてスマートホームの体験環境を構築しました。

オリジナルのアプリで、照明、空調、音響機器、TV、床暖房、電気錠、シェード、浴室がコントロールできるようになっており、来場される皆さまに実際の操作感を体験していただけるようになっています。

システムと連動する、意匠性の高いスイッチやタッチパネルも設置しています。

■ オフィスの所在地

企業名：SUMAMO株式会社

住所：東京都荒川区西日暮里5丁目26-7 クレセントビル9階

最寄り駅：JR（山手線）／東京メトロ（千代田線） 西日暮里駅 徒歩2分

■ スマートホーム環境の体験が可能

「スマートホームをもっと身近に、体感できる形で伝えたい」という思いのもと、今回の構築を行いました。

自社開発のアプリを用いた操作体験により、導入後の暮らしを具体的にイメージすることが可能になりました。「導入前に試したい」という皆さまのご要望にお応えし、多様なメーカーの設備を1つのアプリでをとめて操作する体験が可能です。

また、設計者様や照明デザイナー様向けに、照明のシーン設定が可能なツールも体験していただけます。

■ 来場や体験をご希望の方

来場や体験をご希望の方は、事前にお問い合わせのうえ

ご予約をお願いいたします。

TEL：03-6881-0475

メール：info＠sumamo.co.jp

■ 会社概要

会社名：SUMAMO株式会社

所在地：東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル9F

代表者：代表取締役 Ahmed Zaki / 平野知伽

事業内容：スマートホーム・ビルソリューションの開発・提供

公式HP：https://sumamo.co.jp