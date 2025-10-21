【10/29（水）・30（木）無料セミナー開催！】サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意　生成AI時代に求められるマーケチームの新しい形とは？

株式会社CyberACE(サイバーエース)

株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2025年10月29日（水）～30日（木）に無料ウェビナー【サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意】生成AI時代に求められるマーケチームの新しい形とは？】を開催いたします。

生成AIの登場によって、企業が取り組むべき課題や働き方が変わり始めています。

「AIを正しく理解し、活用できる人材育成」が急務となる中、地方・中小企業では導入の壁が依然として高いのが現状です。

本セミナーでは、サイバーエージェントグループの知見と当社の実践ノウハウをもとに、生成AI時代の人材リスキリングの在り方を解説いたします。

無料でご参加いただけますので、ぜひお申し込みください。

【開催概要】

▼開催日時

2025年10月29日（水）12:00～13:00

2025年10月30日（木）12:00～13:00

※30日がアーカイブ配信になります。

▼会場

オンライン開催（Zoom）

※お申し込み後、視聴用URLをメールにてご案内いたします。

▼対象者

経営者・マーケティング担当者・人事担当者

（特に、生成AIの活用や人材育成を検討している方は是非ご参加ください。）

▼プログラム

第1部：生成AIの台頭とマーケティング・組織動向の変化

・生成AIとは？従来のAIとの違い

・ChatGPT/Gemini/Sora2など代表的ツールの紹介

・生成AIによるマーケティング変革（広告運用・クリエイティブ自動化など）

第2部：生成AI時代の打ち手

・「生成AI思考」：AIを正しく理解し使いこなすための思考法

・「改善思考」：AIを業務に落とし込み、生産性を高める

・「付加価値思考」：AI活用で新しい価値を創造する

第3部：サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意

・知識定着と実践力を両立する研修設計

・育成ナレッジを組み込んだ視聴型×実践型「Vision Learning」のご紹介

・助成金を活用したリスキリング導入のポイント

▼参加費

無料（事前登録制）

無料申込みはこちら :https://events.zoom.us/ev/AraWxiZsgEmnvJYc-KsvaCVKH5zF1wZHlOkpPGgQw6WKuC_Qr3bL~AnFDObrnGTwVWGtkzBpxfl4Qxblra090Qgor8OeEe4bKuiefptFrsav1WA

▼登壇者

尼子 尋紀

株式会社CyberACE DX本部 事業責任者

株式会社サイバーエージェントに新卒で入社。その後CyberACEに出向。新卒1年目より新規事業の立ち上げ＆責任者に。

PdMとして生成AI黎明期からプロダクト設計含む事業戦略~データ戦略~媒体戦略と一気通貫で対応。

現在はDX本部の事業責任者としてデータ利活用やリスキリングに従事。

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)