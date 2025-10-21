【10/29（水）・30（木）無料セミナー開催！】サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意 生成AI時代に求められるマーケチームの新しい形とは？
株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2025年10月29日（水）～30日（木）に無料ウェビナー【サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意】生成AI時代に求められるマーケチームの新しい形とは？】を開催いたします。
生成AIの登場によって、企業が取り組むべき課題や働き方が変わり始めています。
「AIを正しく理解し、活用できる人材育成」が急務となる中、地方・中小企業では導入の壁が依然として高いのが現状です。
本セミナーでは、サイバーエージェントグループの知見と当社の実践ノウハウをもとに、生成AI時代の人材リスキリングの在り方を解説いたします。
無料でご参加いただけますので、ぜひお申し込みください。
【開催概要】
▼開催日時
2025年10月29日（水）12:00～13:00
2025年10月30日（木）12:00～13:00
※30日がアーカイブ配信になります。
▼会場
オンライン開催（Zoom）
※お申し込み後、視聴用URLをメールにてご案内いたします。
▼対象者
経営者・マーケティング担当者・人事担当者
（特に、生成AIの活用や人材育成を検討している方は是非ご参加ください。）
▼プログラム
第1部：生成AIの台頭とマーケティング・組織動向の変化
・生成AIとは？従来のAIとの違い
・ChatGPT/Gemini/Sora2など代表的ツールの紹介
・生成AIによるマーケティング変革（広告運用・クリエイティブ自動化など）
第2部：生成AI時代の打ち手
・「生成AI思考」：AIを正しく理解し使いこなすための思考法
・「改善思考」：AIを業務に落とし込み、生産性を高める
・「付加価値思考」：AI活用で新しい価値を創造する
第3部：サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意
・知識定着と実践力を両立する研修設計
・育成ナレッジを組み込んだ視聴型×実践型「Vision Learning」のご紹介
・助成金を活用したリスキリング導入のポイント
▼参加費
無料（事前登録制）
▼登壇者
尼子 尋紀
株式会社CyberACE DX本部 事業責任者
株式会社サイバーエージェントに新卒で入社。その後CyberACEに出向。新卒1年目より新規事業の立ち上げ＆責任者に。
PdMとして生成AI黎明期からプロダクト設計含む事業戦略~データ戦略~媒体戦略と一気通貫で対応。
現在はDX本部の事業責任者としてデータ利活用やリスキリングに従事。
【会社概要】
会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）
所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階
設立日：2018年5月1日
代表者：代表取締役社長 西島 大
事業内容：インターネット広告事業
URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)