【10/29（水）・30（木）無料セミナー開催！】サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意　生成AI時代に求められるマーケチームの新しい形とは？

株式会社CyberACE(サイバーエース)




株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2025年10月29日（水）～30日（木）に無料ウェビナー【サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意】生成AI時代に求められるマーケチームの新しい形とは？】を開催いたします。



生成AIの登場によって、企業が取り組むべき課題や働き方が変わり始めています。


「AIを正しく理解し、活用できる人材育成」が急務となる中、地方・中小企業では導入の壁が依然として高いのが現状です。


本セミナーでは、サイバーエージェントグループの知見と当社の実践ノウハウをもとに、生成AI時代の人材リスキリングの在り方を解説いたします。


無料でご参加いただけますので、ぜひお申し込みください。



【開催概要】


▼開催日時


2025年10月29日（水）12:00～13:00


2025年10月30日（木）12:00～13:00


※30日がアーカイブ配信になります。



▼会場


オンライン開催（Zoom）


※お申し込み後、視聴用URLをメールにてご案内いたします。



▼対象者


経営者・マーケティング担当者・人事担当者


（特に、生成AIの活用や人材育成を検討している方は是非ご参加ください。）



▼プログラム


第1部：生成AIの台頭とマーケティング・組織動向の変化


・生成AIとは？従来のAIとの違い


・ChatGPT/Gemini/Sora2など代表的ツールの紹介


・生成AIによるマーケティング変革（広告運用・クリエイティブ自動化など）


第2部：生成AI時代の打ち手


・「生成AI思考」：AIを正しく理解し使いこなすための思考法


・「改善思考」：AIを業務に落とし込み、生産性を高める


・「付加価値思考」：AI活用で新しい価値を創造する


第3部：サイバーエージェントグループ流 リスキリングの極意


・知識定着と実践力を両立する研修設計


・育成ナレッジを組み込んだ視聴型×実践型「Vision Learning」のご紹介


・助成金を活用したリスキリング導入のポイント



▼参加費


無料（事前登録制）


　


▼登壇者



尼子 尋紀

株式会社CyberACE　DX本部 事業責任者


株式会社サイバーエージェントに新卒で入社。その後CyberACEに出向。新卒1年目より新規事業の立ち上げ＆責任者に。


PdMとして生成AI黎明期からプロダクト設計含む事業戦略~データ戦略~媒体戦略と一気通貫で対応。


現在はDX本部の事業責任者としてデータ利活用やリスキリングに従事。






＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)



【会社概要】


会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）


所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階


設立日：2018年5月1日


代表者：代表取締役社長 西島 大


事業内容：インターネット広告事業


URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)