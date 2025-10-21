「ママ、もう一曲かけて──。」消えゆくネオン街に残る人情を描いた、地方創生HIPHOP “第5弾” 『Ikeda Snack』10月11日公開！
Ikeda Snack official music video
徳島県三好市の地方創生を目的に結成されたHIPHOPグループ『Miyoshi DOGGs』が “第5弾” となる新曲『Ikeda Snack』を公開しました。
本作は、昭和から平成にかけて、池田町の夜を彩った “スナック” を舞台に人々の笑いと哀愁が入り混じる人間模様を描いた一曲です。
消えかけたネオンに、再び火を灯す
今も灯り続ける看板が、かつての賑わいを語りかける
徳島県三好市池田町マチ。
かつては日本有数のスナック街として賑わい、夜になるとネオンの明かりが並び、まぶしく町を照らしていました。
しかし、時が経ち、今ではその灯りも少なくなりました。
それでも、この町には今も人がいて、語り合い、笑い合う夜があります。
『Snack Ikeda』は、そんな池田の日常をテーマにした一曲です。
昭和レトロな景色の中に息づく人々の温もりやかつてのにぎわいを懐かしむ切なさを、HIPHOPのリズムに乗せて、描き出しています。
どこか懐かしく、そしてどこか前向きにさせてくれる。
そんな “池田の夜” が伝わる作品となりました。
実際のスナックで撮影、地元のママも出演
ゆったりと歌うママの姿に池田の夜を見守ってきた優しさがにじむ
MVの撮影は、実際に池田町にあるスナックで行われました。
常連客が腰かけるカウンター、やわらかな照明、グラスの音と笑い声が響く店内。
まるで、池田の夜をそのまま切り取ったかのような映像が広がります。
さらに、MVには地元スナックのママも出演。
カメラの前でも変わらぬ笑顔と包容力を見せ、作品全体にリアリティを添えています。
町に灯る、人のぬくもりをHIPHOPで残す
『Snack Ikeda』は、過去を懐かしむだけの作品ではありません。
失われつつあるスナック文化をもう一度照らし、人が集う場の価値を伝える一曲です。
消えかけたネオンの明かりのように、それでも残り続ける “人のあたたかさ” 。
『Miyoshi DOGGs』はそのぬくもりをHIPHOPに変え、地方のリアルな姿として発信しています。
笑い声がこぼれるこの場所が池田のもうひとつの家
『Miyoshi DOGGs』は引き続き、地元の人々やクリエイターと連携し、音楽を通じた新しい地方創生のカタチを探求していきます。
『Snack Ikeda』はYouTubeにて公開中です。
池田の夜に息づく “人の物語” を感じてみてください。
URL：https://youtu.be/NzgtWq9lQYw?si=EiyhwjACZjXoPt69(https://youtu.be/NzgtWq9lQYw?si=f1jDExnMwyOvzpqO)
▽ 各メディア・クリエイターの皆さまへ
三好市で進行中の前例なきHIPHOPプロジェクト『Miyoshi DOGGs』について、ご興味がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【取材・お問い合わせ先】
Limited Members Associate株式会社
メール：miyoshidoggs@gmail.com
【過去リリース】
- Miyoshi DOGGs ご当地HIPHOP 第2弾
【徳島県三好市から世界へ】 若者のリアルを描いたご当地HIPHOP “第2弾” ・『Miyoshi After All』4月15日公開！
URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000159658.html
- Miyoshi DOGGs ご当地HIPHOP 第3弾
【日本三大秘境・かずら橋がラップに】HIPHOPによる地方創生プロジェクト 第3弾『Kazura Bridge』5月30日公開！
URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000159658.html
- Miyoshi DOGGs ご当地HIPHOP 第4弾
【阿波踊り × ラップ！？】人口減少がヤバい地域のご当地HIPHOP “第4弾” 『IKEDA AWA ODORI』 7月5日公開！
URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000159658.html
Miyoshi DOGGs公式ホームページ
https://miyoshi-doggs.com/
Miyoshi DOGGs Official YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@MiyoshiDOGGs
Miyoshi DOGGs BASE SHOP
https://miyoshidoggs.base.shop/
Miyoshi DOGGs Official Instagram
https://www.instagram.com/miyoshi_doggs
Miyoshi DOGGs Official TikTok
https://www.tiktok.com/@miyoshi.doggs
Miyoshi DOGGs Official X
https://x.com/MiyoshiDOGGs