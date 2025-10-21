第一回満員御礼につき、第二回開催決定！建設技術者向け「生成 AI 実践セミナー」12 月18 日・19 日 福岡開催
建設業界に特化した生成 AI 活用の実践セミナー 「生成 AI で施工計画書を爆速作成！建設技術者のための生成 AI 実践セミナー」が、 2025 年 12 月 18 日（木）・19 日（金）の 2 日間、福岡県博多にて開催されます。
第一回開催が満員御礼となったことを受け、待望の第二回開催が決定しました。 本セミナーは、CIVIL CREATE 株式会社、日本マルチメディア・イクイップメント株式会社、 株式会社シビルウェブ、一般社団法人九州地方計画協会、一般社団法人生成 AI 活用普及協会（GAIS）の５社共催により実施され、 現場で即活用できる生成 AI スキルを短期間で習得できる内容となっています。
現場の“即戦力”になる、超実践型 AI スキルを週末 2 日で習得
建設業界では、深刻な人手不足や長時間労働が大きな課題となっています。
そうした背景を受け、本セミナーでは、ChatGPT、Claude、Gemini などの最新生成 AI ツールを活用し、施工計画書やプレゼン資料の自動化・効率化を実現するスキルを、短期間で学べる「超実践型プログラム」を提供します。 単なる技術紹介にとどまらず、参加者自身の業務に即した演習を通じて、 現場で“すぐに使える”ノウハウを体得できます。
主なポイント
・主要生成 AI ツールを徹底活用：ChatGPT、Claude、Gemini などを使用し、施工計画書の自動作成、PDF からの情報抽出、 簡易的な AI 支援システム開発まで幅広く体験。
・人材開発助成金の活用で実質負担軽減：本セミナーは「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の対象です。 詳しくは、各都道府県の労働局へお問い合わせください。
・受講証明書の発行あり：修了者には「受講証明書」を発行。企業内でのスキル認定や人材育成の証明に活用できます。
セミナー開催概要
・ タイトル：生成 AI で施工計画書を爆速作成！建設技術者のための生成 AI 実践セミナー
・ 日程：2025 年 12 月 18 日（木）・19 日（金）
・ 会場：福岡国際会議場 4 階 小会議室 405・406（福岡県福岡市博多区石城町２-１）
・ 定員：20 名（先着順）
・ 受講料：220,000 円／人（税込）
・ 助成金：「人材開発支援助成金（事業展開等リスキリング支援コース）」の対象
・ 申込 URL：https://jmenet.com/AI20251218/
主催者について
CIVIL CREATE 株式会社
建設業の人材確保・人材育成の解決策を提供。AI 技術の現場導入支援も展開中。
URL：https://civilcreate.com/
日本マルチメディア・イクイップメント株式会社
各種技術教育・研修事業を手がけ、生成 AI を活用した人材育成を推進。
URL：https://jmenet.com/
株式会社シビルウェブ
建設 ICT・DX を支援するソリューション企業。現場のデジタル化を推進。
URL：https://civil-web.com/
一般社団法人 九州地方計画協会
地域社会基盤の発展を支える公益団体として、建設技術者の教育・育成を推進。
URL：https://k-keikaku.or.jp/
一般社団法人 生成 AI 活用普及協会（GAIS）
生成 AI の正しい理解と活用を促進し、業界ごとの生産性向上を支援。
URL：https://gais.jp/
本件に関するお問い合わせ先
日本マルチメディア・イクイップメント株式会社（担当：森）
東京都千代田区口神田 1-12-3 翔和内神田ビル 5 階
Email：seminar@jmenet.com
TEL：03-3259-1841
株式会社シビルウェブ（担当：大岩）
福岡県久留米市東合川新町 7-19
Email：oiwa@civil-web.com
TEL：0942-41-8811
件名：生成 AI 実践セミナー について
文面：１.貴社名 ２.ご担当者様氏名 ３.ご連絡先（電話番号）
※個人情報は「生成 AI 実践セミナー 」に関するご相談・お問合せのみに使用します。