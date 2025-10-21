採用管理ツール『らくるーと』、採用動画制作サービス『moovy+』と業務提携

株式会社アイシスサムネイル らくるーと×moovy ～採用活動におけるSNS動画活用を支援～

採用管理ツール「らくるーと」を提供する株式会社アイシスは、採用に特化した動画制作サービス「moovy+」（運営：株式会社moovy）と、業務提携に合意したことをお知らせいたします。

今後、両社は正式な業務提携の開始に向けて協議を進めており、提携が実現した際には、らくるーとを導入いただいている企業様が自社の魅力を伝えるSNS動画の制作をワンストップで依頼できる体制を整えてまいります。

提携の背景と目的

近年、求職者は企業選びの際にSNSや動画コンテンツを積極的に活用しており、動画による採用広報の重要性はますます高まっています。

アイシスが提供する「らくるーと」は、LINEやInstagramなどのSNSと連携し、応募者管理やコミュニケーションを効率化する採用管理ツールです。今後「moovy+」との業務提携が実現することで、採用活動に最適化された動画を制作・活用できる環境が整い、企業のブランディング強化と採用成功率の向上を後押しします。

想定される企業メリット

「moovy」について

- 採用広報をワンストップで実現 らくるーとの導入企業は、応募者管理から動画制作までを一括で依頼できるようになる予定です。- SNS向け採用動画の活用 moovyの強みである「短尺・SNS最適化された動画」により、求職者へのリーチ力とエンゲージメント向上が期待されます。- 志望度アップと内定承諾率改善 企業の雰囲気や社員の声を動画で伝えることで、求職者の理解促進と志望度向上につながります。

「moovy」は、採用に特化した動画制作サービスとして、多くの企業の採用広報を支援。ショート動画を通じて、企業や働く社員の魅力をわかりやすく伝えることを強みとしています。

（URL：https://company.moovy.jp/）

今後の展開

アイシスとmoovyは、今後正式な業務提携開始に向けた準備を進めてまいります。本提携により「採用管理 × 動画」という新たな採用支援の形を実現し、企業の採用活動をさらに進化させることを目指します。

■「らくるーと」について

「らくるーと」は、LINEをフル活用した採用管理ツールです。応募者とのコミュニケーションをLINE上で完結できるため、応募者との距離を縮め、よりスムーズな採用活動を実現できます。今回のAI機能の搭載により、さらに進化し、採用担当者の強力なパートナーとして、多くの企業の採用活動をサポートしてまいります。

▼LINE採用管理ツール「らくるーと」 サービスサイト▼

https://rakuruit.jp/

《株式会社アイシスについて》

会社名：株式会社アイシス

所在地：〒150-0012

東京都渋谷区広尾1丁目3－14

ASAX広尾ビル5階

U R L ：https://www.aisysnet.com

▼運営サービス▼

「メタるーと」

～バーチャルオフィス作成～

会社説明会のバーチャル空間を提供します。

自社オフィスを再現することで応募者はリモートながら会社の雰囲気を体験でき、活発な双方向のコミュニケーションがうまれます。

オン・オフの会社説明会のいいところ取りができます！

https://metaruit.jp/

「MINT」

～日程調整ツール～

GoogleやMicrosoftアカウントと連携し、日程調整を効率化します。

カレンダーの空き時間を調整相手に抽出し、選択された日程をカレンダーに自動登録ができます。

ダブルブッキングの心配もなく空き候補日時を確保する必要もありません。

https://mintime.app/