ONLYOFFICE DocSpace 3.5が登場！
Ascensio Systems Pte Ltd.（シンガポール）は、共同作業プラットフォームであるONLYOFFICE DocSpaceのv3.5を正式にリリースしました。今回のバージョンでは、ファイル管理を強化し、生産性を高め、ユーザー体験をさらに向上させる強力な新機能が多数追加されています。
よりスマートな共有機能
DocSpace 3.5では、よりシンプルで効率的な共有機能が導入されました。これにより、ルームを作成しなくてもフォルダーを共有でき、社内外のコラボレーターに対して個別の共有リンクを簡単に発行できます。
ユーザーアカウント間でのファイル共有もスムーズになり、強化されたアクセス制御により、より正確で安全な権限管理が可能になりました。
ファイルとフォルダー管理の強化
新しいバージョンでは、ファイルやフォルダーの管理機能も大幅に改善されています。
「共有アイテム」「最近使用した項目」「お気に入り」といった新しいセクションが追加され、重要なファイルに素早くアクセスできます。
さらに、アップロードや変換の失敗時も再試行が容易になり、最初からやり直す必要がありません。
ユーザビリティの大幅向上
DocSpace 3.5では、使いやすさの面でも大きな進化がありました。
ファイルやフォルダーのタイルデザインが刷新され、より視認性が高まりました。また、ドラッグ＆ドロップ操作のスムーズさが向上し、二要素認証（2FA）ページのデザインも新しくなりました。
さらに、WeChatによるログインがサポートされたほか、コラボレーションの効率化を目的に、Daily Feed・ルームアクティビティ・メンション通知をTelegramに直接送信できるようになっています。
新しいプラグインと機能拡張
今回のアップデートでは、DocSpaceの機能を拡張する新しいプラグインも追加されました。
ユーザーは、DocSpace内で直接ZIPアーカイブの閲覧・展開を行ったり、さまざまなプログラミングコード形式の閲覧・編集を行ったり、画像の管理を行うことができます。
バックアップ管理機能の追加
サービス経由のバックアップ管理が新たに導入され、ビジネスユーザーは月2回まで無料バックアップを利用できます。これにより、データ保護と復旧の柔軟性が一層高まりました。
公式ブログでの発表 :
https://www.onlyoffice.com/blog/ja/2025/10/docspace-3-5-released
ONLYOFFICEについて
ONLYOFFICEは、オープンソースのオフィスソフトウェアプロジェクトとして、先進的で安全なオフィスソリューションを提供しています。世界で1,500万人以上のユーザーに利用されており、オンラインオフィス分野における革新性で高く評価されています。ONLYOFFICEエコシステムには、文書・スプレッドシート・プレゼンテーション・フォーム・PDFのオンラインエディターに加え、ルームベースの共同作業プラットフォームが含まれます。国際的に展開しており、シンガポール、リガ、ダラス、ロンドン、上海、ベオグラード、エレバン、タシケントに拠点を構え、世界中の社員と貢献者が活動しています。
