【11/18（火）@オンライン】SNS採用最前線―優秀人材が集まる“発信の仕掛け”

株式会社XAION DATA

株式会社XAION DATA（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐藤 泰秀）の運営する転職潜在層へのアプローチSaaS「AUTOHUNT（オートハント）」は、オンラインセミナー「SNS採用最前線―優秀人材が集まる“発信の仕掛け”」を開催いたします。本セミナーでは、SNSで1万人以上の繋がりを持つ、2名の採用・発信のプロが登壇。採用におけるSNSの選び方から日々の運用まで、リアルなSNS運用経験に基づいた“発信の仕掛け”を徹底解説します。

申し込みはこちら（無料） :https://www.autohunt.jp/event/snsrectuit_20251118/

こんな方におすすめ- SNS採用を始めたいけど、何から手をつけていいかわからない- 採用広報のネタがなく、発信が止まっている- 自社のSNSから応募・スカウトにつなげたい- 他社の成功事例を知りたい

開催概要

開催日時：11/18（火） 12:00～13:00（開場 11:55予定）

開催手法：オンライン（Zoomウェビナー）

対象者 ：自社の採用に関わられている方、SNS運用に興味のある方

参加費 ：無料

登壇者

坂本 宙彌

Sherpa Partners株式会社 代表取締役

早稲田大学政治経済学部卒業後、採用・キャリア領域にて13年の経験を積む。社員数名のスタートアップから日系大手企業や従業員数8万人の外資企業まで多様なクライアントの採用支援を実施。転職エージェント、エグゼクティブサーチ、採用ツール開発、事業会社人事、RPOベンダーと各側面から採用に関わってきた経験を基に2025年7月に独立＆起業。採用の上流から下流まで解像度高く総合的に支援を行いつつ、キャリアコンサルタントとして対個人向けのキャリア構築にも伴走中。

岸川 哲也

株式会社XAION DATA 人事戦略本部マネージャー

新卒で伊藤忠テクノソリューションズ株式会社に入社し法人営業を経験。その後、パーソルキャリア株式会社で2年半CAを経験後、リードディレクターとしてサービス企画の従事。2022年にXAION DATAに入社し、ヘッドハンティング事業を経て、AUTOHUNTのフィールドセールスマネージャーとして営業組織を管掌。現在は、人事戦略本部マネージャーとして、採用・採用広報を牽引。

日々のSNSを活用した採用業務に活かせる内容をお届けいたします。

採用に関わるみなさまのご参加をお待ちしております。

詳しくはこちら :https://www.autohunt.jp/event/snsrectuit_20251118/