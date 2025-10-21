ANOBAKA、設立10周年記念パーティ「ANO祭」を10月24日に開催

株式会社ANOBAKA

株式会社ANOBAKA（本社：東京都港区、代表取締役社長：長野泰和、以下「当社」）は、設立10周年を記念したネットワーキングパーティ「ANO祭」を、2025年10月24日（金）にキラナガーデン豊洲にて開催いたします。

本イベントは、スタートアップ、投資家、事業会社など、挑戦を続けるすべての人々が集い、語り合うネットワークイベントとして実施します。

【10周年記念特設サイト】https://event-10th-anniversary.anobaka.jp/home(https://event-10th-anniversary.anobaka.jp/home)

ANO祭とは？

ANO祭は、ANOBAKA10年の軌跡を振り返るとともに、起業家・投資家・事業会社が一堂に会するネットワーキングパーティです。

ピッチやスポンサーブースにとどまらず、音楽・フード・参加型企画など、スタートアップカルチャーを五感で楽しめる空間です。 ANOBAKA投資先だけでなく、これから挑戦を始めるスタートアップの方々にも気軽にご参加いただけます。

開催概要

タイムテーブル（予定）

- イベント名： ANOBAKA設立10周年記念パーティ「ANO祭」- 日時： 2025年10月24日（金）18:00～21:00（受付開始 17:45）- 会場： キラナガーデン豊洲（東京都江東区豊洲6丁目5番27号）- 対象： 起業家、投資家、事業会社、メディア関係者など ※ANOBAKA投資先以外のスタートアップの方もご参加いただけます。- 参加申込： https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=8475045653597259&EventCode=6548802466(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=8475045653597259&EventCode=6548802466)- 18:00- イベント開始- 19:00- オープニングセレモニー- 19:20- スタートアップピッチ- 20:00- 来場者参加型企画（投資家のリアル／起業家のリアル）- 20:45- クロージングセレモニー- ※進行は当日の状況により変更となる場合があります。★お子様連れの方も安心してご来場いただけます★

ANO祭は、小学生以下のお子様は無料でご参加いただけます。

また、「ぴんぴんきらり」サポートのもと、3歳以上のお子様が利用できる託児スペースを設置しています。起業家・投資家・ご家族の皆さまが安心して一緒に楽しめる環境をご用意していますので、ぜひご家族連れでもお越しください。

関係各社からのメッセージも公開中

ANOBAKAの10周年を祝して、投資先やパートナー企業、メディア関係者の皆さまから多くのお祝いメッセージをいただいています。

これまで共に挑戦を重ねてきた仲間たちからの“リアルな声”を、特設ページにて公開中です。

▶ お祝いメッセージ特設ページ：https://event-10th-anniversary.anobaka.jp/home/thanksmessage(https://event-10th-anniversary.anobaka.jp/home/thanksmessage)

「Empowering Mad Dreams」--次の10年へ

ANOBAKAはこれまで、「Empowering Mad Dreams」を掲げ、シード・アーリー期の起業家とともに200社を超える挑戦を支えてきました。10周年を迎える今年、次の10年を見据え、より多くの起業家が挑戦を続けられるエコシステムを築いていきます。ANO祭は、その新たなスタートを象徴する一夜となります。

【株式会社ANOBAKAについて】

“Empowering Mad Dreams”をビジョンとして、シード期のスタートアップを対象としたベンチャーキャピタルファンドを運営。「チャレンジ」を至高の概念とし、起業家に勇気を与え、夢を実現させるプロフェッショナルファームです。

また、生成AIをはじめとする先端分野に特化したファンドを通じて、革新的な技術やビジネスモデルを持つ企業の成長を支援し、社会変革をリードするスタートアップの創出を目指しています。

【会社概要】

- 社名：株式会社ANOBAKA- 本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 406- 設立：2015年10月21日- 代表者：長野 泰和- URL：https://anobaka.jp/