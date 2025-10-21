インハウスマーケター向け！AIクリエイティブって作れるけど使えないと思っていませんか？~早く作れて効果も出る新時代のAI活用戦略~
REHATCH株式会社はオンラインセミナー
『インハウスマーケター向け！AIクリエイティブって作れるけど使えないと思っていませんか？~早く作れて効果も出る新時代のAI活用戦略~』を開催します！
【インハウスマーケター必見】
AIを活用して生成したクリエイティブは急速に拡大し、マーケティング現場での活用が加速しています。
一方で
「自社で一度使ってみたけど実務では使える水準ではなかった」
「ツールが多くてどれを選べばいいのかわからない」
「実際に成果を出している企業がどのように使っているのかわからない」
といった悩みを抱えるマーケターも少なくありません。
本セミナーでは、ChatGPT、Gemini、Claude、Midjourney、Gensparkなど、実務で使える主要AIツールを網羅的に紹介。
それぞれのツールをどのように活用すれば成果を最大化できるのかを、実際のデータや具体的なクリエイティブ事例とともに解説します。
「AIクリエイティブの品質はどこまで進化しているのか」「どのツールが自社に最適なのか」が明確にわかる実践型セミナーです。
▼本セミナーで学べること
- クリエイティブAI市場の最新トレンド国内外の最新動向と、マーケターが押さえるべき活用の方向性
- 主要AIツールの実践的使い方Gemini / Claude / Midjourney / Genspark / nanobanana などの活用ノウハウ
- AIが生み出すクリエイティブの質と比較各ツールのアウトプット事例と品質を高めるコツ
- 広告運用で実際に成果を出したクリエイティブ事例ROASやCPAの改善につながった具体的な活用パターン
■こんな方におすすめ
- クリエイティブ制作を効率化したいマーケター
- 複数のAIツールの使い分けを知りたい方
- 実際の成果事例や数値をもとに判断したい方
- AIクリエイティブで広告効果を高めたい運用担当者
AIクリエイティブの最新潮流を一気にキャッチアップできる機会です。
ぜひ奮ってご参加ください！
■ 開催概要
インハウスマーケター向け！AIクリエイティブって作れるけど使えないと思っていませんか？
~早く作れて効果も出る新時代のAI活用戦略~
開催日時：【LIVE配信】10月23日（木）13:00~13:30
【アーカイブ配信】10月24日（金）13:00~13:30
【アーカイブ配信】10月28日（火）12:00~12:30
開催形式：オンライン
参加費：無料
お申し込みページ：https://client.eventhub.jp/ticket/IZBcFuwqAC?utm_content=seminar&utm_term=aibannerprtimes(https://client.eventhub.jp/ticket/IZBcFuwqAC?utm_content=seminar&utm_term=aibannerprtimes)
▼スピーカー
REHATCH株式会社 セールスマネージャー
松藤聖馬
エン・ジャパン株式会社に新卒で入社。主にIT・WEB領域の顧客に対して、採用全般にまつわるソリューションを提案するBtoBの営業活動、また求職者側の営業活動にも携わる、両面コンサルタントとして経験を積む。入社2年目にはチームリーダーに抜擢され、プレイングマネジメント業務を経験し、新組織の0→1 立ち上げなども経験。REHATCHに入社後は、既存顧客のマーケティング支援案件を経験。直近ではセールスマネージャーとして全体の案件統括、案件推進、営業数値管理などをメインに、セールス業務に従事しつつ、自社のマーケティング活動における業務にも携わる。
【REHATCH株式会社について】
REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析ツール「ONE」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。
所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F
代表：迫田 亮太
会社HP：https://re-hatch.jp/