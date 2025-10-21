【AIで既存資料が動画コンテンツに変わる】パーフェクトガイド「資料の二次利用で成果を生むNotebookLM動画化ガイド」を無料公開！

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、、パーフェクトガイド「既存資料をNotebookLMを使って動画コンテンツにしてみた」を無料公開しました。

▼「資料の二次利用で成果を生むNotebookLM動画化ガイド」をダウンロードする

URL：https://ideatech.jp/download/285/?utm_source=pr_251021

■「資料の二次利用で成果を生むNotebookLM動画化ガイド」概要

企業には、時間とコストをかけて作られたにもかかわらず、一度公開されただけで活用されていない資料が大量に存在します。本ガイドでは、GoogleのAIツール「NotebookLM」を活用し、既存の資料からマーケティング動画を迅速かつ効果的に生成する具体的な方法を解説します。従来数日かかっていた動画制作が、わずか2時間程度で完了するようになります。

＜この資料でわかること＞- 既存資料を動画化するメリットと重要性- NotebookLMの特徴と活用方法- ガイドブックを動画化する実践的なステップ

＜こんな方におすすめ＞- 動画コンテンツ制作に時間とコストがかかっている担当者様- 既存資料を有効活用したいマーケティング担当者様- AI技術を活用した効率的なコンテンツ制作を検討している方

■解説ガイド目次

Chapter-1 なぜ今、ガイドや資料の「動画化」が重要なのか?

Chapter-2 NotebookLMとは? ー"考えるAI"で知識を動画に変える

Chapter-3 実践！ガイドブックを動画化してみた

▼「資料の二次利用で成果を生むNotebookLM動画化ガイド」をダウンロードする

URL：https://ideatech.jp/download/285/?utm_source=pr_251021

■売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー(R)️」

「レポピー(R)️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。

10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。

詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr (https://ideatech.jp/service/report-pr)

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH

代表者 ：代表取締役社長 石川友夫

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階

設立日 ：2010年2月

事業内容：１.IDEAコンテンツ事業

・リサーチマーケティング「リサピー(R)︎」サービス

・レポートマーケティング「レポピー(R)︎」サービス

・アニバーサリーマーケティング「アニピー(R)︎」サービス

・Q&Aマーケティング「X-Questions(R)︎」サービス

２.IDEAマーケティング事業

３.IDEAデザイン事業

４.IDEAセールス事業

５.PR戦略コンサルティングサービス

URL ：https://ideatech.jp