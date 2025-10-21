【ライブ配信/ZOOM】「低分子ゲル化剤としての新規界面活性剤の開発：会合体構造とゲル物性を制御する分子設計」セミナー開催！11月14日（金）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

🎓 講師：懸橋 理枝 氏（地方独立行政法人 大阪産業技術研究所）

📆 開催日時：2025年11月14日（金）13:30～15:30

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「低分子ゲル化剤としての新規界面活性剤の開発：会合体構造とゲル物性を制御する分子設計」

――界面活性剤の基本から、会合体構造・ゲル物性の制御、低分子オイルゲル化剤への応用まで。分子設計の視点で学ぶ実践セミナー！

【セミナーで得られる知識】

界面活性剤の基礎知識、界面活性剤水溶液やゲルの評価法、分子集合体の構造観察法

【セミナー対象者】

界面活性剤、低分子ゲル、コロイド分野に関心がある方。

懸橋 理枝 氏 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所

〈セミナー趣旨〉

私たちの身の回りの様々な製品において、レオロジー制御は重要な課題です。従来、液体の増粘・ゲル化は高分子物質 を用いて行われるのが一般的でしたが、近年、低分子物質の自己組織化を利用して液体を増粘・ゲル化する技術が注目さ れています。本セミナーでは、演者らが開発した、低分子ヒドロゲル化剤として機能する新規界面活性剤について紹介し ます。特に、これらの界面活性剤が水中で形成する会合体の構造とヒドロゲルのレオロジー特性等の関係について議論し、会合体構造やゲル物性の制御に関わる界面活性剤の分子設計についても解説します。また、これらの知見を低分子オイルゲル化剤の開発に応用した例についてもご紹介します。

3）セミナープログラムの紹介

1. 界面活性剤の基本的性質

(1) 界面への吸着

(2) 分子集合体（会合体）形成

2. 臨界充填因子の概念に基づく、界面活性剤分子の構造と会合体構造の関係

3. 現在進行中の研究事例紹介

(1) 汎用な界面活性剤から増粘・ゲル化機能を持つ界面活性剤への展開

(2) 界面活性剤の化学構造と会合体構造およびゲル物性との関係

(3) 鍵となる化学構造

4. 低分子オイルゲル化剤への応用

4）講師紹介

懸橋 理枝 氏 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所

【講師経歴】

1996年11月～1998年3月 九州大学 理学部 化学科 助手

1998年4月～2008年3月 大阪市立 工業研究所 研究員

2008年4月～2017年3月 同研究所 研究主任

2017年4月～2019年3月 大阪産業技術研究所 森之宮センター 研究主任

2019年4月～ 2023年3月 同研究所 研究室長

2023年4月～現在 同研究所 総括研究員

2006年9月～2007年8月 スウェーデンウプサラ大学 客員研究員

【所属学会】

日本化学会コロイドおよび界面化学部会（副部会長）、日本油化学会、International Association of Colloid and Interface Scientists (IACIS) (一般評議員 2022-2025)

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/138322/

