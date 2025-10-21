「超ときめき(ハート)宣伝部×クリスマスコフレ」の最強可愛いコラボがViVi12月号で誕生！　クリスマスメイクでいつもと違う、杏ジュリアさん、坂井仁香さん、菅田愛貴さんに注目！

株式会社講談社


“きゅん“が止まらないバズりソングを連発するスーパーアイドル、超ときめき(ハート)宣伝部がViVi12月号に登場します！　毎年恒例のクリスマスコフレ企画を、メンバーの杏ジュリアさん、坂井仁香さん、菅田愛貴さんが豪華にナビゲート。人気ブランドのクリスマスコスメで THEホリデーな煌めくメイク、大人めクールメイク、プレイフルなカラーメイクなど、様々なクリスマスメイクにトライ！



杏ジュリアさんが意外なカラー使いやメイクテクに驚いたり、仕上がったメイクを雪の日にしてみたいと菅田愛貴さんが感じたり、ViViらしいクリスマスメイクはメンバーにとっても新鮮で、坂井仁香さんがいつもと違う自分になれて嬉しいと語るほど。



いざカメラの前に立つと、透明感あふれるエンジェルスマイル、美少女おすまし、強めでちょっとセクシーに、とくるくる表情を変える3人に現場はヒートアップ！　3人それぞれの魅力にスタッフのときめきはもちろん止まりませんでした。



クリスマスコフレについてのインタビューでは、家族との思い出やチャーミングな人柄を感じる一面に心が和みます。



いつもと違う可愛さ全開！　“超ときめき(ハート)モデル“な3人をぜひViVi12月号でチェックしてください！



商品情報



ViVi 2025年12月号通常版


表紙：山崎天


付録：村重杏奈スペシャルピンナップ


価格：920円（税込）


発売日：2025年10月23日（木）※⾸都圏基準


Amazon：https://amzn.to/439R4hW


楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18385699/?l-id=search-c-item-text-01


セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail/1263024501


HMV & BOOKS：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16264257


タワーレコード：https://tower.jp/item/7109923



